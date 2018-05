Recensione End of Justice | nessuno è innocente | il film con Denzel Washington candidato

Hotel Gagarin : Recensione del film con Claudio Amendola - Luca Argentero e Barbara Bobulova : Arriva nelle sale il primo film di Simone Spada con Claudio Amendola, Luca Argentero e Barbara Bobulova. Vi forniremo trama, recensione e commento. Franco Paradiso è un faccendiere, pieno di debiti che si arrangia nel tentativo di racimolare denaro. Così grazie al sapiente aiuto di Valeria metterà in piedi una troupe per realizzare un film in Armenia. I cinque eroi del cast tecnico partiti dall’Italia si ritroveranno bloccati nel bel mezzo del ...

Vincere la dipendenza - 2018 - di Judson Brewer - Recensione del libro : Uno dei pregi del libro Vincere la dipendenza , evidente fin dalle prime pagine, è la capacità dell'autore di far incontrare la scienza occidentale con i dettami della filosofia buddista . Il ...

‘Unihertz Jelly Pro’ - Recensione dello smartphone della nota azienda cinese : Oggi abbiamo avuto la possibilità di poter testare e analizzare per bene uno degli smartphone più innovativi del recente panorama internazionale; ci riferiamo al ‘Jelly Pro’, apparecchio della Unihertz che si distingue dagli altri competitors per alcune caratteristiche uniche nel suo genere. Qui di seguito andiamo a elencare i pro e contro di questo prodotto. recensione dell’Unihertz Jelly Pro La nota multinazionale cinese ha sede a Shanghai e ...

Nintendo Labo - perché ogni padre dovrebbe giocarci. La Recensione di GQ : Che cos’è Nintendo Labo? Qualcosa a metà strada tra ciò che ci siamo abituati a definire videogioco e una periferica piuttosto insolita per quella console stravagante che è Nintendo Switch. È anche una macchina del tempo, fatta di cartone ed elastici, che può ricordare la semplicità con cui si giocava da bambini, che ci portava a vedere come astronavi e sottomarini i goffi aeroplanini e le barchette di carta. Nintendo è nel settore dei ...

Nintendo Labo Toy-Con 01 : Kit Assortito - Recensione : Già da tempo ormai abbiamo capito che Nintendo le console "normali" non le vuole più fare. Ogni nuova macchina della casa di Kyoto deve portare con sé delle novità in grado di sorprendere tutti, e così è stato anche per Switch. Una console ibrida, sia fissa che portatile, con controller staccabili pieni zeppi di sensori, motorini e videocamere. Un vero concentrato di tecnologia al servizio di... 1-2 Switch.Non fate quella faccia! È un dato di ...

Injustice 2 : Legendary Edition - Recensione : Dopo aver stravinto il primo round, con una prestazione convincente, figlia di un roster trasbordare, di un gameplay affinato sin nei minimi dettagli e di una longevità garantita da un nutrito numero di modalità differenti, Injustice 2 torna a concederci il bis, con una Legendary Edition pronta a far capitolare gli ultimi indecisi e a risucchiare nel vortice anche coloro che un anno fa, per un motivo o l'altro, non colsero al volo l'offerta di ...

Recensione Bitdefender Internet Security 2018 : tra i migliori sul mercato : Bitdefender Internet Security offre la tradizionale protezione da virus e malware, ma ha anche un gestore di password, un distruggi documenti, protezione da ransomware e il controllo genitori. Bitdefender va oltre le semplici scansioni e offre protezione in tempo reale insieme a una modalità “pilota automatico” che ne facilita l’utilizzo. Bitdefender Internet Security: antivirus con una straordinaria serie di funzionalità Nella ...

LEGENDS OF TOMORROW - Recensione 3x18 "The Good - The Bad and The Cuddly" : Buongiorno e buona domenica tesori, siamo tornati con l'ultima Recensione della terza stagione di LEGENDS of TOMORROW.Scusate per il ritardo, ho avuto una settimana molto intensa in università e non sono riuscita a scrivere prima. Ma bando alle ciance e parliamo della puntata.Oh, Dio. Da dove inizio? Inizio da Rip. Mio amato Rip. I miei feelings sono un po' altalenanti quando si tratta di lui, ma cavolo se mi è dispiaciuto vederlo sacrificarsi ...

'Se non sto volando - cosa cazzo sto facendo?' : Francesca Michielin in concerto a Roma - la Recensione : "Viviamo in un mondo molto aggressivo. Sembra che essere teneri sia da sfigati, invece io credo che sia un grande atto di coraggio. Quindi adesso abbracciatevi", sussurra al microfono prima di ...

LEGENDS OF TOMORROW - Recensione 3x17 "Guest Starring John Noble" : Buon pomeriggio tesori, ci credete che siamo quasi alla fine della terza stagione?!Fortuna che hanno rinnovato lo show per una quarta, altrimenti sarei in lutto. Ma parliamo dell'episodio, che WOW! È stato una vera bomba!Ci eravamo lasciati con Amaya diretta al suo villaggio in Zambesi nel 1992 per evitare che fosse distrutto. La squadra ovviamente si accorge della sua assenza e capisce immediatamente il suo piano, così Nate e Wally vanno ...

LEGENDS OF TOMORROW - Recensione 3x16 "I - Ava" : Buongiorno cari, eccoci qui a commentare l'episodio di questa settimana!Aaaaallora, andiamo con ordine. Inizierei con il filone che dà il titolo all'episodio, ossia quello su Ava.Il direttore Sharpe scompare per un paio di giorni (scopriremo poi che si era presa un congedo a causa della rottura con Sara) e Gary da cuoricino quale è si preoccupa e si fionda sulla Waverider a cercarla. Peccato che naturalmente non sia lì. Sara, Ray e Gary iniziano ...

LEGENDS OF TOMORROW - Recensione 3x15 "Necromancing the Stone" : Buongiorno carissimi, sopravvissuti a questo episodio di LEGENDS of TOMORROW?Per quel che mi riguarda, questo è stato un SIGNOR episodio! Constantine è tornato, abbiamo avuto un sacco di feels e pure una bellissima rivelazione.Ma andiamo con calma: l'episodio si apre con le Avalance sulla Waverider che sono assolutamente adorabili. Ava gelosa di Constantine era fantastica. Ma, ormai lo sappiamo, la situazione rimane tutta rose e fiori per molto ...

