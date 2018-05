Real Madrid | l' addio di Zinedine Zidane

ZIDANE LASCIA IL Real Madrid / Capello approva : ottima scelta - addio ai Blancos è giusto : Zinedine ZIDANE LASCIA il REAL MADRID: decisione a sorpresa per l'allenatore francese, che ha motivato con la necessità per i Blancos di cambiare dopo la grande striscia di successi(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 16:22:00 GMT)

Panchina Real Madrid - le quote per il dopo Zidane “dicono” Pochettino : Zinedine Zidane ha lasciato la Panchina del Real Madrid, scatenando il toto allenatore: bookmakers in agitazione per il futuro dei blancos dopo l’addio choc di Zinedine Zidane, Mauricio Pochettino è il numero uno sulla lista di Florentino Perez, così come è il favorito sulla lavagna scommesse. Il tecnico argentino sarà il prossimo allenatore del Real Madrid secondo i bookmaker. Ha appena firmato il rinnovo con il Tottenham, ma dicono dalla ...

Zidane lascia il Real Madrid : Madrid, Spagna Decisione clamorosa: Zinedine Zidane lascia il Real Madrid. All'apice del successo, dopo aver vinto tre Champions di fila, l'allenatore della squadra più forte del mondo lascia. 'Ho preso la decisione di non essere più l'allenatore del Real Madrid, e l'ho detto al presidente. E' un momento strano ma dovevo farlo adesso'. Zinedine Zidane annuncia così la propria ...

Cafu certo : “Alisson ha l’accordo col Real Madrid” - l’agente interviene a sedare la polemica : Ze Maria Neis costretto a rispondere a tono alle dichiarazioni di Cafu che ha parlato oggi di affare fatto tra Alisson ed il Real Madrid Cafu ha scatenato il caos in questo giovedì di calciomercato ricco di notizie importanti. Il brasiliano, ex terzino della Roma, ha parlato del futuro di un connazionale, il portiere verdeoro Alisson. “E’ un affare chiuso, passerà dalla Roma al Real Madrid“, ha dichiarato Cafu, costringendo l’agente di ...

Zidane lascia il Real Madrid : «È ora di cambiare». La Juve nel suo futuro? : «Ho preso la decisione di non essere più l'allenatore del Real Madrid». Zinedine Zidane annuncia la propria decisione di lasciare il Real. In una conferenza stampa indetta a sorpresa,...

Zidane lascia il Real Madrid : 'Bisogna cambiare' : Zinedine Zidane lascia il Real Madrid . Un fulmine a ciel sereno attraversa la mattinata del 31 maggio nella capitale spagnola, pochi giorni dopo la vittoria della terza Champions League in successione, la tredicesima della storia dei blancos. Lo stesso allenatore transalpino ha indetto una conferenza stampa inaspettata in giornata per annunciare il suo addio alla panchina madrilena. Alla presenza dei giornalisti, Zidane ha fatto il suo ...

Real Madrid : da Pochettino a Conte - da Guti a Wenger. I possibili nomi per il dopo Zidane : Un addio, quello di Zinedine Zidane al Real Madrid, che ha sorpreso tutti, a partire dal presidente Florentino Perez. Gli spagnoli, reduci dalla vittoria della terza Champions League di fila, adesso ...

oltre ad una Liga nella stagione 2016-2017, una Supercoppa di Spagna , 2017, , due Supercoppe Europee , 2016,2017, e due Coppe del Mondo per club, Zinedine Zidane ha deciso di lasciare la panchina

Ronaldo medita l'addio. "E' stato bello giocare nel Real Madrid" : "E' stato molto bello giocare con il Real Madrid. Nei prossimi giorni darò una risposta ai miei tifosi, che sono sempre stati dalla mia parte" ha detto Cristiano Ronaldo subito dopo la finale vinta dal Real contro il Liverpool. "Abbiamo scritto la storia", ha aggiunto CR7 a Bein Sports.

Antonio Conte nuovo allenatore del Real Madrid?/ Addio al Chelsea e mentalità vincente ne fanno un candidato : Antonio Conte nuovo allenatore del Real Madrid? Anche il salentino sembra essere nella lista dei candidati per ereditare la panchina dei blancos lasciata libera da Zinedine Zidane(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 14:49:00 GMT)

Zidane lascia il Real Madrid : spuntano i nomi di Pochettino e Conte : Zinedine Zidane ha deciso inaspettatamente di lasciare il Real Madrid . Il tecnico francese ha spiazzato tutti e la faccia di Florentino Perez durante la conferenza stampa convocata a sorpresa era ...