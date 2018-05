Real | dal dominio all' estate più calda | da Pochettino a Ronaldo | con Bale e Neymar

Zidane-Real addio : dalla diffidenza alle 3 Champions - è nella storia del club : E' stata la scommessa di Florentino Perez. Zinedine Zidane è arrivato sulla panchina del Real Madrid il 4 gennaio 2016 per sostituire l'esonerato Rafa Benitez nello scetticismo generale. alle spalle ...

“Boscologno” : apre al pubblico il primo giardino pensile d’Italia Realizzato sul tetto di una galleria autostradale [FOTO] : 1/11 ...

Dal Brasile : 'Ronaldo vicino all'acquisto del Real Valladolid' : ROMA - ' Ronaldo Nazario de Lima sarebbe interessato ad acquistare il Real Valladolid '. Questo è quanto viene riportato dal quotidiano brasiliano O Globo , secondo il quale al fenomeno non ...

Grande Fratello - Lidia Vella dallo psicologo dopo il Reality : «Fai cose che fuori non faresti. Poi Alessandro mi lascia per Uomini e Donne» : ROMA ? ?Ho iniziato un percorso con uno psicologo?, non è un periodo facile per Lidia Vella, che ha partecipato alla quattordicesima edizione del Grande Fratello...

Il Real Madrid vince - la Juventus incassa di più : i premi Champions dal 2012 : Il Real Madrid vince, eppure non è il club che ha incassato di più nelle ultime edizioni della Champions League. L'articolo Il Real Madrid vince, la Juventus incassa di più: i premi Champions dal 2012 è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

L'Oréal Realizzerà il beauty di Valentino : dal 2019 prenderà il posto di Puig : ... 'Con la combinazione id valori come modernità e prestigio, il marchio Valentino avrà un appeal fortissimo su tutti i consumatori Millennials del mondo'. an.bi.

Pagelle/ Real Madrid-Liverpool (3-1) : Salah tradito dall’infortunio - voti partita (Finale Champions League) : Pagelle Real Madrid Liverpool (3-1): tutti i voti e i giudizi della finale di Champions League che ha visto i blancos trionfare in Europa per la terza volta consecutiva.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 15:19:00 GMT)

CRISTIANO RONALDO VIA DAL Real MADRID/ Le parole dopo la finale di Champions : tifosi di Juve e Napoli sognano : CRISTIANO RONALDO via dal REAL MADRID Cr7: le clamorose parole dopo la finale di Champions League: Neymar il sostituto? L'asso brasiliano in cambio del gioiello portoghese(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 13:12:00 GMT)

CRISTIANO RONALDO VIA DAL Real MADRID/ Le clamorose parole dopo la finale di Champions - Neymar il sostituto? : CRISTIANO RONALDO via dal REAL MADRID Cr7: le clamorose parole dopo la finale di Champions League: Neymar il sostituto? L'asso brasiliano in cambio del gioiello portoghese(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 08:44:00 GMT)

Cristiano Ronaldo via dal Real Madrid?/ Cr7 parla da ex : "È stato bello giocare con questa maglia" : Cristiano Ronaldo via dal Real Madrid? Cr7 al termine della finale di Champions League contro il Liverpool parla già da ex: "E' stato bello vestire questa maglia e giocare qui".(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 00:15:00 GMT)

Real Madrid-Liverpool 0-0 La Diretta si fa male Salah : esce dal campo in lacrime : Allo stadio Olimpiyskiy di Kiev va in scena la finale di Champions League 2018 tra Real Madrid e Liverpool. I Blancos guidati da Zidane puntano al terzo titolo consecutivo, un'impresa che non succede ...

Real Madrid Liverpool in diretta : formazioni ufficiali e risultato LIVE dalle 20.45 : formazioni ufficiali Real Madrid , 4-3-1-2, : Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Benzema, Ronaldo. All. Zidane . LIVErpool , 4-3-3, : Karius; Alexander-...

Champions League 2018 - la finale. Le formazioni di Real e Liverpool. Diretta dalle 20 - 45 : Real Madrid-Liverpool, segui la Diretta dalle 20,45 Gli spagnoli di Cristiano Ronaldo all'assalto della tredicesima Coppa. Gli inglesi rispondono con il tridente Salah-Firmino-Manè

Probabili formazioni/ Real Madrid Liverpool : diretta tv - orario. Jolly dalla panchina (Champions League) : Probabili formazioni Real Madrid Liverpool: diretta tv, orario, le notizie live. Finale di Champions League a Kiev: Jurgen Klopp potrebbe recuperare anche Emre Can almeno per la panchina(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 17:52:00 GMT)