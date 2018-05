Rattazzi scrive a Salvini e Di Maio | avete spiegato i rischi del vostro piano B?

Blastingnews

: Rattazzi a Salvini-Di Maio: 'Il piano B di Savona è contro i poveri a favore dei ricchi, lo sapevate?' - Il24ventiquattr : Rattazzi a Salvini-Di Maio: 'Il piano B di Savona è contro i poveri a favore dei ricchi, lo sapevate?' - iopunto67 : - AlfredoFucito : Lupo Rattazzi contro Salvini-Di Maio: 'Nel piano B anti euro si scrive che fa bene ai ricchi, chi vi vota lo sa?' -

(Di giovedì 31 maggio 2018) Gli ultimi giorni sono stati particolarmente difficili e complicati per la politica italiana: si è detto tutto ed il contrario di tutto ed i diversi protagonisti, per un motivo o per l'altro, sono finiti sotto i riflettori. E proprio in questo momento, tanto delicato quanto decisivo, Lupo, imprenditore e presidente della Neos (famosa compagnia aerea) ha deciso di acquistare una pagina su La Repubblica, per rendere nota la sua lettera aperta a Matteoe Luigi Dibene ilB?, quinto figlio di Susanna Agnelli, si è rivolto al Senatore Matteoe all'Onorevole Luigi Diper avere delucidazioni relative al tanto discusso "B" che viene trattato nella guida pratica per l'uscita dall'Euro (pubblicata sul sito scenari economici.it e presentata a Roma nel corso di un convegno organizzato dalla Link University Campus). ...