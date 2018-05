Rare | Sea of ​​Thieves ha avuto un lancio di successo Quattro team sono attualmente al

Calciomercato Napoli - la bomba dall’Inghilterra : “la contropartita chiesta al Chelsea per libeRare Sarri” : Inizia un nuovo progetto in casa Napoli con l’obiettivo di vincere il campionato ed essere sempre più competitivo in Champions League, Carlo Ancelotti rappresenta una garanzia. Nel frattempo arriva una bomba dall’Inghilterra, il presidente De Laurentiis avrebbe chiesto una contropartita tecnica al Chelsea per liberare Maurizio Sarri, il nome in cima alla lista del club azzurro porta al difensore David Luiz. Sarri può liberarsi con il pagamento ...

Playoff NBA – Jayson Tatum nella storia : è il 6 rookie di sempre a supeRare i 300 punti in postseason : Grazie ai 24 punti segnati in gara-5 delle Eastern Conference Finals contro i Cleveland Cavaliers, Jayson Tatum è il 6° rookie della storia a realizzare 300 punti in una singola postseason Jayson Tatum non smette di stupire. Il giovane cestista dei Celtics ha trascinato Boston al successo in gara-5 delle Eastern Confernce Finals facendo registrare 24 punti contro i Cleveland Cavaliers. Un piccolo record per il rookie dei Celtics: prima di ieri ...

Napoli - David Luiz può libeRare Sarri verso il Chelsea : Tra Maurizio Sarei e il Chelsea c'è di mezzo David Luiz, che Aurelio De Laurentiis ha chiesto dal club inglese come contropartita tecnica. Nonostante l'arrivo di Carlo Ancelotti, Sarri resta sotto ...

Michael Pachter : "Sea of Thieves? Il genere piratesco è oltraggiosamente stupido - Rare sta peggiorando" : Sea of Thieves è stato il titolo di Rare con il lancio migliore nella storia dello studio britannico, ma sembra che ad alcuni, soprattutto a Michael Pachter, non sia davvero piaciuto. Il noto analista di Wedbush Securities ha recentemente commentato il gioco in una chiacchierata con Gaming Bolt, lanciandosi in un duro attacco all'IP e allo stesso team di sviluppo.Pachter ha infatti definito il genere piratesco come "oltraggiosamente stupido" e ...

Sea of Thieves : Rare aggiunge tantissimi nuovi elementi cosmetici e anticipa i contenuti del primo evento speciale di maggio : Nel primo mese e mezzo dal lancio di Sea of Thieves Rare si è occupata di pubblicare una miriade di update che sono intervenuti su bug e problemi segnalati dai giocatori, mentre una parte della community si lamentava insistentemente della carenza effettiva di contenuti che affliggeva il titolo piratesco dello studio britannico.Nella giornata di ieri gli sviluppatori hanno condiviso un nuovo video diario con il quale hanno inaugurato una seconda ...

Sea of Thieves è l'IP di Rare degli ultimi 20 anni che ha venduto di più durante il primo mese di lancio : Sea of Thieves è stato un discreto successo per Rare, ma con la pubblicazione dei dati di vendita di marzo elaborati dalla nota azienda NPD il titolo piratesco dello studio britannico si è visto assegnare un ennesimo record, che poteva essere ampiamente pronosticato fin dal lancio del gioco.US Gamer segnala infatti che NPD ha eletto Sea of Thieves come il videogioco di Rare degli ultimi vent'anni che ha venduto di più durante il suo primo mese ...

Ora potete collaboRare al futuro di Google con la User Research Experience : Google lancia la User Research Experience che permette agli utenti di fornire suggerimenti, partecipare a studi e aiutare il colosso di Mountain View a definire il futuro del robottino verde e non solo. L'articolo Ora potete collaborare al futuro di Google con la User Research Experience proviene da TuttoAndroid.

Sea of Thieves : Rare parla dei nuovi contenuti in arrivo nei prossimi mesi : Sono passate ormai due settimane dal lancio di Sea of Thieves, e sono sempre di più i giocatori che chiedono a gran voce maggiore chiarezza sul futuro del titolo piratesco sviluppato da Rare. Se vi fosse capitato di seguire le polemiche che sono fioccate in seguito all'uscita del gioco saprete che una buona parte della community lamenta una generale mancanza di contenuti, e il team di sviluppo non ha ancora rivelato una roadmap accurata delle ...

Sea of Thieves : a una settimana dal lancio cominciano a prolifeRare i cheater : Nonostante Sea of Thieves basi la sua esperienza più sull'esplorazione e sulla collaborazione tra pirati piuttosto che sulla competizione tra questi, sembra che il fenomeno dei cheater stia dilagano nei server del gioco. Il titolo piratesco di Rare si basa su un open world dove è possibile imbattersi in pirati nemici in ogni momento, e sembra che alcuni giocatori stiano utilizzando del software malevolo per ottenere un considerevole vantaggio ...

Phil Spencer : "orgogliosi di Rare e Sea of Thieves. Per Crackdown 3 abbiamo un piano preciso" : Quella che a meno di ribaltoni inaspettati sarà solo la prima esclusiva Microsoft di questo 2018 è disponibile sul mercato da circa una settimana e ovviamente stanno arrivando le prime reazioni di critica e pubblico. Sea of Thieves (non perdetevi la nostra guida) non sta propriamente piacendo a tutti i palati ma Phil Spencer, capo della divisione gaming di Microsoft si dichiara orgoglioso del lavoro svolto da Rare.Spencer ha parlato di Sea of ...

Sea of Thieves : Rare annuncia l’arrivo del tributo per la resurrezione : Dite la verità, quanti di voi hanno visitato il galeone dei dannati in Sea of Thieves? Questa speciale imbarcazione, è accessibile solo a coloro che hanno perso la vita in mare e per un breve periodo di tempo, dato che funge da portale tra il mondo dei morti e dei vivi, consentendo ai giocatori defunti di tornare in vita. Sea of Thieves: Quando la morte ha un prezzo In Sea of Thieves perdere la vita non ha prezzo, almeno fino ad ...