Quell'asse abortito tra Conte e Macron : In un Paese sotto shock per una crisi istituzionale tra le più laceranti della storia della Repubblica, si rincorrono le ricostruzioni più disparate sulle ragioni che hanno portato Sergio Mattarella a respingere la candidatura di Paolo Savona come ministro dell'Economia. Per quanto l'economista sardo avesse negato di voler uscire dall'euro, il Colle aveva le sue ragioni nell'essere perplesso, da qualche ...

D'Alema preoccupato : "Se si andasse al voto sul veto a Savona - Quelli prendono l'80%" : "Se noi dovessimo andare a elezioni sul veto a Savona quelli prendono l'80% dei voti...". La pensa così Massimo D'Alema, che ha espresso la sua preoccupazione in un fuorionda registrato dall'agenzia Vista, durante una conversazione con Pietro Grasso nel corso dell'assemblea di Leu. "L'autonomia, la sovranità del popolo italiano, le ingerenze straniere...Speriamo bene", aggiunge D'Alema.

'Quella bambina non l'ha uccisa Israele'. Hamas smentisce i media asserviti : Anche il funerale orchestrato da Hamas per Layla a Gaza ha fatto il giro del mondo. Sulla Rai, Massimo Gramellini ha paragonato la foto di Layla a "un quadro di Caravaggio". Soltanto che ieri il ...

Flat tax - Cei contro : ‘No a meno tasse per tutti - aumentare Quelle su attività speculative’. Bloomberg : ‘Può funzionare’ : Mentre il premier incaricato Giuseppe Conte lavorava alla formazione dell’esecutivo, la “Flat tax” (ma con due aliquote) proposta nel contratto di governo Lega-M5s conquista il centro della scena. Attirando pure – in negativo – l’attenzione della Conferenza episcopale italiana, che pure due giorni fa si era espressa a favore del “nuovo che avanza“. In compenso un’analisi dell’agenzia ...

Reddito di cittadinanza - tempi e importo dell'assegno : Quello che il M5s non dice : Il Reddito di cittadinanza? Non sarà a tempo. L'ipotesi che il sussidio potesse cessare dopo due anni era circolata nelle scorse ore a causa di un'errata intepretazione del contratto di governo fatta da molti...

Consiglio di Stato - le ammissioni di Amara : “Diciotto sentenze pilotate per riassegnare appalti. Anche Quelli Consip” : Diciotto decisioni “aggiustate”, in cambio di mazzette e regali, in modo da riassegnare appalti da centinaia di milioni, compresi quelli della centrale acquisti della pubblica amministrazione Consip. Compreso quello per l’affidamento dei servizi di pulizia nelle scuole, finito nel mirino dell’Anac e oggetto di una multa dell’Antitrust. Accadeva nelle aule del Consiglio di Stato, come ipotizzato dai pm di Roma e come ...

Tutti i terremoti sono di assestamento - anche Quelli forti e improvvisi : Il termine 'assestamento' in Sismologia è spesso usato in maniera impropria. Nasce per esorcizzare la paura delle scosse successive sempre presenti dopo un forte terremoto. 'Si tratta solo di scosse ...

L'incognita governo sulle deleghe Tim : Quelle alla sicurezza assegnate solo temporaneamente a Grassi : Dopo l'avvicendamento di Vivendi a opera del fronte guidato da Elliott e Cdp, la nuova Tim riparte da una conferma e da una novità: Amos Genish sarà ancora il ceo mentre il nuovo presidente è Fulvio Conti, l'ex amministratore delegato di Enel arrivato nel board del gruppo telefonico grazie alla lista del fondo americano. Ma le deleghe più delicate, quelle sulla sicurezza, finiscono in stand-by: sono state assegnate a ...

Royal wedding - Harry non dimentica Lady Diana : la ricorderà così. Un’assenza pesante - Quella dell’amata mamma - nel suo giorno speciale con Meghan Markle - ma con questo tributo sarà comunque presente. Decisione (ora ufficiale) del principe : Lady Diana è ancora presente. Rivive nei gesti, nei ricordi dei figli ma anche in quelle che, se non fosse morta tragicamente più di vent’anni fa, la principessa chiamerebbe cognate. Kate Middleton, giusto per fare un esempio, ha presentato alla stampa il terzo Royal baby indossando un abito – rosso, comodo, appena sopra il ginocchio, firmato Jenny Packham – che ricorda in tutto e per tutto quello scelto da Diana nel 1984, ...

FUT Champions Fifa 18 : tutto Quello che devi sapere sui premi settimanali e mensili! Arrivano I TOTS per Fuoriclasse e TOP 100! : La nuova modalità FUT Champions introdotta per la prima volta in Fifa 17 torna naturalmente anche in Fifa 18 e permette come sempre agli appassionati di Fifa Ultimate Team più forti e costanti di vincere fantastici premi. Seguici su Instagram! Ogni settimana tutti coloro che si qualificano per la “Weekend League” saranno in corsa per aggiudicarsi una delle […] L'articolo FUT Champions Fifa 18: tutto quello che devi sapere sui premi ...

Pensione - come si calcola l’assegno con il sistema misto e Quello contributivo : I lavoratori che si avvicinano all’età pensionabile devono avere presente alcune coordinate di base sulla determinazione della misura dell’assegno pensionistico. A seguito della Legge Fornero che ha esteso il sistema di calcolo contributivo anche con riferimento agli assicurati con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 occorre attualmente distinguere due tipologie di sistemi di calcolo: quello misto e quello contributivo. Il sistema ...

Aerei - risarcimenti d'oro mai richiesti : tutto Quello che i passeggeri non sanno : Nel solo weekend di Pasqua, gli italiani che hanno preso l'aereo per spostarsi avrebbero potuto ricevere, se solo l'avessero preteso, complessivamente 5 milioni di euro, cifra riferita a 20 mila ...

Trump porta gli Usa a un debito pubblico record : «Più alto di Quello italiano» dopo la riforma delle tasse : ... nel 2023 il rapporto debito-pil statunitense si attesterà al 116,9%, superando il 116,6% dell'Italia e affermandosi come il terzo più elevato fra le economie avanzate e uno dei più alti al mondo. ...

Il Papa al padre di Alfie : «Il tuo amore come Quello di Dio che non si rassegna a perderci» : Anche Thomas Evans ha raccontato ai giornalisti in piazza San Pietro il suo incontro con Bergoglio: 'Il Papa ci ha chiesto: portatelo qui!', ha riferito, 'ho detto al Papa che nessuno nel mondo, ...