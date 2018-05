Quanto costeranno all' Italia i dazi su acciaio e alluminio imposti da Trump all' Ue

huffingtonpost

(Di giovedì 31 maggio 2018) "Nervi saldi e attenzione a non innescare una guerra commerciale devastante per un paese esportatore come l', seconda potenza manifatturiera e secondo produttore diin Europa dopo la Germania".Questa in sintesi la linea di Federacciai, l'organizzazione degli industriali siderurgici, alla conferma della decisione dell'Amministrazionedi imporresueuropeo (si parlerebbe del 25% sull'e del 10% sull'). Quello che le industrie siderurgichene temono è una vera guerra commerciali che coinvolga settori, come l'automotive e l'agroalimentare, ben più pesanti dell'in termini di valore. In caso di rappresaglie commerciali, l'Istat ha previsto per l'una perdita di Pil dello 0,3%.Al momento, invece, nonostante ila situazione sembra gestibile. Secondo il presidente di Federacciai Antonio Gozzi ...