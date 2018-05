Quando l' amore sembra una serie tv

Quando finisce un amore : piccolo vademecum di sopravvivenza : 8 Fai sport " Non c'è niente di meglio dell'attività fisica per scaricare lo stress, distrarre la mente e liberare gli ormoni del buon umore. La sana fatica fisica ti aiuterà anche a riposare meglio ...

Fabrizio Corona - la stoccata al ‘rivale’ in amore : “Iannone? Quando lo guardo penso di essere io” : Fabrizio Corona si concede un’intervista a ‘Verissimo’ in cui parla dei suoi amori passati e di quello attuale per Silvia Provvedi: non manca però una stoccata ad Andrea Iannone Una somiglianza ‘strana’ quella tra Andrea Iannone e Fabrizio Corona, che vi avevamo fanno notare QUI. I due oltre ad avere tratti somatici simili condividono lo stesso amore per una bellissima donna: la sexy Belen Rodriguez. Dopo il ...

Ghosting - Quando la fine di un amore fa soffrire : Non tutte le storie d'amore si concludono con un "e vissero felici e contenti". Questo concetto sembra apparentemente scontato e, chiunque, si spinge a iniziare una nuova relazione deve metterlo in conto. Ma cosa succede realmente quando uno dei due partner decide di sparire senza lasciare spiegazioni?In un rapporto, si sa, l'imprevisto è sempre dietro l'angolo ma non tutti sono pronti a affrontare una separazione e, molti di loro, ...

Da Frida Kahlo a Miley Cyrus - Quando l’amore è senza etichette : Cos’hanno in comune Frida Kahlo e Virginia Woolf? Non solo sono donne che hanno fatto la storia con il loro talento e le loro opere formidabili, ma sono anche state delle vere e proprie apripista per gli attuali movimenti LGBT. Pur senza aver mai fatto davvero coming out, le due artiste non hanno mai nascosto di amare anche le donne. Un atteggiamento che ha creato terreno fertile per le rivendicazione dei diritti da parte di lesbiche e ...

Quando l’amore distrugge : «Cerco l’uomo che mi ucciderà». È difficile oggi non leggere le poesie di Katarina Frostenson senza pensare a suo marito Jean-Claude Arnault – l’uomo che le ha distrutto la reputazione e forse la vita e che lei continua a difendere – e senza domandarsi quanto nel segreto di una relazione d’amore possa nascondersi un legame distruttivo. Alma Katarina Frostenson è una poetessa, una delle più importanti del mondo. Oggi ha sessantacinque anni ed è ...

La sfida di Carmen al 5° serale da Gli uomini non cambiano a Quando finisce un amore (video) : La sfida di Carmen al 5° serale mette a confronto il suo talento con quello di Emma Muscat. La prova è stata richiesta da Rudy Zerbi, che le ritiene molto simili. Il professore di canto ha richiesto che la sfida fosse disputata su quattro brani, per definire colei che avrebbe potuto continuare con la partecipazione al 6° serale. La decisione è stata però rimandata, poiché la commissione interna di danza non si è sentita di prendersi una ...

Amanti di Valore : Quando Mina cantava l'amore borghese : Il mondo che si muove fuori dalla stanza non permette loro di essere se stessi e il sole che fa capolino nel buio della camera sembra volerlo sottolineare, mentre gli istanti passati insieme ...

Cosa fare Quando finisce un amore. Gli esercizi psico per riprendersi : Lasciare andare l'altro, 'disattivarlo' nel nostro mondo interiore. Rimodellarsi su nuovi equilibri. Può essere davvero tutto molto complicato, in parte anche quando siamo noi stessi a volerlo. La ...

“Aria nei genitali”. Sesso - 7 cose da fare dopo. Quando hai fatto l’amore - compi queste azioni (facili ma non banali) e niente sarà più come prima. I segreti di una guru che ti cambiano la vita : Parliamo di Sesso. Sì, parliamone. Ci pare una vita che non lo facciamo ma non è poi così tanto. E poi non avete letto i risultati di quella ricerca americana secondo la quale a una coppia veramente felice basterebbe fare Sesso una volta a settimana. Non lo sapevate e credevate che servisse farlo una volta al giorno? Beh, questi risultati sono confortanti anche perché chi cavolo ha tempo di fare Sesso una volta al giorno? Comunque, meno male la ...

Juliette Binoche - Quando l’amore non ha età : L’amore non ha età, come la bellezza e il fascino. Anzi, quest’ultimo spesso aumenta con il passare del tempo. La prova sta per arrivare al cinema (dal 19 aprile) con L’amore secondo Isabelle, nuovo film di Claire Denis (ispirato al libro Frammenti di un discorso amoroso di Roland Barthes) che vede protagonista una meravigliosa Juliette Binoche. È lei Isabelle, artista cinquantenne, divorziata con figlia a carico, che non ...

Rossi-Marquez - storia di amore e odio : Quando l’ambizione supera il talento : Valentino Rossi e Marc Marquez di nuovo faccia a faccia, o meglio moto contro moto. L’ultimo capitolo dell’accesa rivalità tra i due fenomeni della MotoGP va in scena sul circuito di Termas de Rio Hondo, dove il pilota spagnolo ha speronato in curva il Dottore buttandolo fuori pista: una manovra troppo aggressiva, sanzionata con una penalità dai giudici di gara. Evidente agli occhi di tutti, persino del Cabroncito che dopo il traguardo è andato ...

Loredana Bertè e l'amore con Borg : 'Quando giocava con Bush - Cia e Fbi asciugavano i campi con il phon' : Accolta da un lunghissimo applauso Loredana Bertè si presenta in studio a Che Tempo che Fa su Rai 1 e si esibisce subito con due dei suoi grandi successi 'Il Mare d'Inverno' di Enrico Ruggeri e '...

Loredana Bertè e l'amore con Borg : «Quando giocava con il presidente Usa - l'Fbi asciugava i campi con il phon» : Accolta da un lunghissimo applauso Loredana Bertè si presenta in studio a Che Tempo che Fa su Rai 1 e si esibisce subito con due dei suoi grandi successi 'Il Mare d'Inverno' di Enrico Ruggeri e '...

Cercano per 24 anni la figlia perduta Quando ne aveva 3 e la ritrovano. La storia d'amore che ha sconvolto la Cina : Ogni santo giorno, quando sentiva la portiera posteriore chiudersi, Wang Mingqing faceva un lungo respiro. Poi guardava nello specchietto retrovisore se c'era una donna, magari simile alla sua adorata Qifeng. Quanto avrebbe voluto sentirsi dire "papà": quel momento lo ha aspettato, con una forza e una determinazione che solo l'amore di un genitore può spingere, per 24 lunghissimi anni. Wang guardava nello specchietto retrovisore e ...