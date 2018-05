PSG | annuncio social | ' Aspettate un portiere' Ma non è Buffon

Buffon- PSG - è quasi fatta. A giorni l'annuncio : Il portiere ormai ex Juve però non si sbilancia: "Ho bisogno di prendermi una settimanina per stare sereno e a bocce ferme analizzare tutte le cose del caso" Buffon al Psg? Al Khelaifi: "Portiere che ...

Juventus - Buffon-PSG : mercoledì l’annuncio ufficiale : Tutto fatto, il PSG si prepara ad annunciare ufficialmente Gigi Buffon. Secondo quanto riportato dai colleghi di “Sport Mediaset”, mercoledì sarà il giorno dell’annuncio dell’ormai ex portiere bianconero in maglia parigina. Come riportato in mattina, Buffon firmerà un contratto biennale da 20 milioni di euro a stagione. Tutto pronto. Siamo ai dettagli dell’operazione.--Resta un grosso punto interrogativo sulla questione squalifica di Gigi ...