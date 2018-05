Psa a tutto Suv | offensiva su tutti i fronti

Gruppo Psa - tutto sui sistemi di sicurezza. La punta di diamante è la DS7 Crossback – FOTO : Se la fiaba della guida autonoma già quasi pronta a servire gli automobilisti è destinata a restare, per l’appunto, una favola, richiedendo ancora notevoli anni di intenso sviluppo (non solo in seguito ai recenti incidenti, ma più in generale viste le svariate difficoltà di implementazione di queste tecnologie “estreme”), è altrettanto vero che i diversi sistemi di ausilio attivo alla guida sono ormai parte integrante della realtà ...