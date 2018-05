Prototipo cornea stampata in 3D | ma può l' uomo manipolare la natura delle cose?

Blastingnews

(Di giovedì 31 maggio 2018) Il professor Connon, docente di ingegneria tissutale dell'università di Newcastle, è riuscito a ricreare una parte diumana utilizzando stampanti 3D e cellule staminali. La strada da percorrere è ancora lunga, a detta dello scienziato, che afferma che per l'applicazione di tale tecnica sull'ci vorranno ancora diversi anni di ricerca e perfezionamento. Ma è giusto voler correre troppo con la biologia? Sappiamo che la parola bioetica è un neologismo che nasce in seguito a situazioni come questa dove noi, come esseri umani, dobbiamo sapere quanto possiamo addentrarci nel grande meccanismo legato alla responsabilità tra vita e morte. Si spera che la scienza possa capire quando compiere una battuta di arresto e percepire quando è il caso di fermarsi e non che per egoismo e fama sia disposta a spingersi oltre i confini, andando ad intaccare la morale, da cui possono derivare ...