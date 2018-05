Pronostico Niger vs Uganda | Amichevole Internazionale 2-6-2018 e Analisi

Analisi e Pronostico Nigeria-Serbia - Amichevole Internazionale 27-03-2018 : Analisi e Pronostico di Nigeria-Serbia, Amichevole Internazionale, Martedì 27 Marzo 2018, ore 21:00. Un buon test per le due formazioni in vista dei Mondiali di Russia 2018. Nigeria e Serbia si affrontano per la prima volta in Amichevole a Londra, al ‘The Hive Stadium’ di proprietà del Barnet. Saranno entrambe protagoniste del prossimo Mondiale in Russia. I nigeriani, 52esimi nel Ranking FIFA, sono stati la prima squadra ...