Processo Uva | assolti in appello tutti gli imputati

Processo d'appello per la morte di Giuseppe Uva : tutti assolti : Segui su affaritaliani.it

Processo per la morte di Uva - assolti tutti gli agenti : tutti di nuovo assolti i carabinieri e i poliziotti sotto accusa per la morte di Giuseppe Uva, il manovale varesino spirato in ospedale nel 2008 dopo una notte trascorsa in una caserma dell'Arma. Come in primo grado, tutti gli imputati sono stati dichiarati innocenti "perché il fatto non sussiste". Alla lettura della sentenza, avvocati e imputati hanno dato vita a scene di esultanza e di commozione, abbracciandosi ripetutamente nell'aula della ...

Caso Uva - la sorella Lucia : "risarcimento simbolico di 4 euro"/ Milano - Processo d'Appello : "Via le divise" : Caso Uva, la sorella Lucia avanza una nuova richiesta di risarcimento simbolico nel processo di secondo grado a Milano poi chiede che gli imputati si spoglino delle divise.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 18:52:00 GMT)

Processo Giuseppe Uva - pg : "Morì per stress provocato dai carabinieri"/ Milano - chieste pene fino a 13 anni : Processo Giuseppe Uva: nella sua requisitoria il pg di Milano ha chiesto condanna a 13 anni ai carabinieri ed a 10 anni e 6 mesi ai poliziotti, spiegando le cause della morte.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 15:28:00 GMT)

Processo Uva - il pg : "Morì per lo stress causato dai carabinieri" e chiede pene fino a 13 anni : L'accusa vuole anche la condanna a 10 anni e sei mesi per sei poliziotti. In primo grado agenti e militari erano stati assolti

Processo Uva - il pg : "Morì per lo stress causato dalle forze dell'ordine" e chiede pene fino 13 anni per carabinieri e agenti : I reati contestati sono omicidio preterintenzionale e sequestro di persona aggravato. In primo grado agenti e militari erano stati assolti