Processo per la morte di Uva | assolti tutti gli agenti

Morì asfissiato - lei a Processo per omicidio : CRONACA - Dovrà comparire davanti alla Corte d'Assise di Alessandria , il prossimo 13 maggio 2019, l'architetto Gianna Damonte, 58 anni di Novi Ligure, per rispondere dell'accusa di omicidio ...

Milano - scrive poesie sui muri della città : a Processo per imbrattamento 'Le mie sono opere pazze' : Tra il 2011 e il 2014 ha coperto i muri di Milano con le sue poesie. Ora, Ivan Tresoldi, imprenditore e 'poeta di strada' è finito sul banco degli imputati per imbrattamento. In aula, davanti al ...

Firenze - pm a Processo : chiese arresti per l'ex della compagna/ Vincenzo Ferrigno accusato di abuso d’ufficio : Firenze, pm a processo: Vincenzo Ferrigno accusato di abuso d'ufficio dopo aver chiesto gli arresti domiciliari a carico dell'ex della sua nuova compagna.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 15:51:00 GMT)

Firenze - sostituto procuratore a Processo : aveva chiesto gli arresti domiciliari per l’ex marito della sua nuova compagna : aveva chiesto gli arresti domiciliari per l’ex marito della sua nuova compagna, dopo aver ritenuto in un primo momento che non vi fossero elementi per sostenere l’accusa. Adesso il pm di Firenze Vincenzo Ferrigno dovrà risponderne in giudizio: il procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati e il sostituto Cristina Camaiori lo accusano di abuso d’ufficio mentre il giudice per l’udienza preliminare Franca Borzone lo ha prosciolto ...

Papi incartati e Papi a Processo. In Cile un pericoloso vaso di Pandora : Bernadette Sauvaget l'ha scritto su Témoignage Chrétien: la "spettacolare resa dell'episcopato Cileno è un segnale forte inviato ai vescovi di tutto il mondo". Come a dire che dopo il Cile il focus ...

Processo Crescent - chiesti 2 anni e 10 mesi per De Luca/ Salerno - per Governatore abuso d'ufficio e falso : Processo Crescent, chiesti 2 anni e 10 mesi per De Luca: Salerno, Governatore della Regione Campania accusato di abuso d'ufficio e falso, ecco tutte le richieste(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 11:02:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome ribalta tutto. Ma la vittoria sarà sub judice. Incombe il Processo doping per il caso salbutamolo : Chris Froome ha riscritto la storia del ciclismo, è entrato nella leggenda, ha compiuto un’impresa fantasmagorica: questa giornata è già entrata di diritto nel mito del pedale, un uomo di classifica ha attaccato in solitaria a 80 chilometri dal traguardo, sullo sterrato del Colle delle Finestre, dove soltanto le Aquile riescono a osare così tanto. Il britannico doveva inventarsi qualcosa di inimmaginabile per ribaltare il Giro ...

Un campione del mondo a Processo Iaquinta rischia 6 anni per 2 pistole : Una inchiesta imponente che ha svelato la presenza ramificata in diversi settori dell'economia e della politica emiliana della 'ndrangheta. Mercoledì 23 maggio è arrivata la richiesta di condanna da ...

L'Inghilterra non scherza : i due tifosi romanisti resteranno in carcere fino al Processo fissato per l'8 ottobre : Questa mattina a Liverpool si è tenuto il processo dei due tifosi della Roma Filippo Lombardi e Daniele Sciusco, arrestati la sera del 24 aprile scorso per violenti...

Processo Maugeri - in appello accusa chiede 7 anni e mezzo per Roberto Formigoni : Una condanna a 7 anni e 6 mesi di carcere per l’ex presidente della Lombardia Roberto Formigoni è stata chiesta oggi in aula al Processo d’appello per il caso Maugeri e San Raffaele. L’ex governatore, che in primo grado è stato condannato a 6 anni, è tra gli imputati per corruzione. Il pg ha chiesto “il massimo della pena”, ritenendo i fatti “gravissimi” e non meritevoli di alcuna attenuante. L'articolo Processo Maugeri, ...

Macerata - Luca Traini : incarico a Picozzi per perizia psichiatrica/ Risultati a fine agosto - slitta Processo : Luca Traini, nuova udienza del processo a Macerata: affidato l'incarico a Massimo Picozzi che eseguirà la perizia psichiatrica sull'imputato, ecco i termini.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 21:06:00 GMT)