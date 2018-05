Primi riscontri per Samsung Galaxy S8 con patch maggio | come va lo smartphone?

optimaitalia

: Primi riscontri per #SamsungGalaxyS8 con patch maggio: come va lo smartphone? - OptiMagazine : Primi riscontri per #SamsungGalaxyS8 con patch maggio: come va lo smartphone? - RosannaMarani : RT @Animalisti_FVG: I pesciolini della fontana tutti pescati, decapitati ed eviscerati. Dai primi riscontri a colpire dovrebbe essere stato… - Paesedellanima : RT @Animalisti_FVG: I pesciolini della fontana tutti pescati, decapitati ed eviscerati. Dai primi riscontri a colpire dovrebbe essere stato… -

(Di giovedì 31 maggio 2018) Stiamo vivendo una settimana piuttosto intensa con ilS8, considerando il fatto che dalla giornata di ieri è scattata la piena distribuzione dell'aggiornamento diqui in Italia. A dirla, tra prime segnalazioni ed utenti che sono in possesso di versioni straniere del device, in tanti stanno provando il pacchetto software portato alla vostra attenzione in queste ore da un po' di tempo. Ecco perché oggi 31è possibile fare un punto della situazione in grado di fornire degli spunti a chi finora non ha fatto questo step.stanno andando le cose una volta portata a termine l'installazione della? Al di la dei feedback incoraggianti per quanto riguarda la qualità generale degli scatti effettuati con la fotocamera, occorre evidenziare anche tempi di avvio per i video in Ultra HD molto pii ristretti rispetto a quanto riscontrato in passato. Attenzione ...