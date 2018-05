Prime immagini per Xiaomi Mi 8 e Mi 8 Explorer Edition | che potrebbe non essere così

Fear the Wolves : il battle royale ambientato a Chernobyl degli ex sviluppatori di STALKER si mostra nelle Prime immagini : Il publisher Focus Home Interactive e lo sviluppatore Vostok Games hanno rilasciato i primi screenshot del loro Fear the Wolves, la sparatutto in prima persona annunciato a febbraio di quest'anno.Per chi non lo sapesse, si tratta di un battle royale ambientato in una Chernobyl devastata dalle radiazioni e propone partite con 100 giocatori giocabili in solitaria o in gruppo. Tra le particolarità del progetto, si segnala che lo studio al lavoro ...

LA SCELTA DI SARA AFFI FELLA È LUIGI MASTROIANNI/ Uomini e Donne : il video con le Prime immagini da coppia! : SARA AFFI FELLA ha scelto LUIGI MASTROIANNI: la tronista napoletana di Uomini e Donne ha concluso il suo percorso scegliendo con la testa e il cuore come ha svelato nel discorso.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 16:12:00 GMT)

Chiara Ferragni e Fedez - nuova casa a Milano / Video : le Prime immagini del super-attico di CityLife : Chiara Ferragni e Fedez, quasi pronta la nuova casa a Milano. La fashion blogger pubblica le prime immagini del super-attico nel complesso di CityLife(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 14:50:00 GMT)

Seat Leon - Le Prime immagini della nuova generazione : Quelle che vi proponiamo sono le prime foto spia della nuova generazione della Seat Leon. Trattandosi di un modello che dovrebbe vedere la luce nella seconda parte del 2019 i tecnici non stanno ancora provando su strada la vettura completa, ma solo la piattaforma e alcuni particolari: così si spiega l'utilizzo della carrozzeria della attuale Leon ST, modificata per accogliere un frontale completamente inedito.Cresce il passo. L'impressione è che ...

Incidente ferroviario sulla Torino-Ivrea - scontro con un tir : 2 morti. Le Prime immagini dei soccorsi : Grave Incidente sulla linea ferroviaria Torino-Ivrea, all’altezza del comune di Caluso. Un treno regionale ha travolto un tir, fermo sui binari all’altezza di un passaggio a livello. L’impatto, violentissimo, ha causato il deragliamento del locomotore e di due vagoni. Due i morti, tra cui il macchinista, e diciotto feriti, uno in modo grave L'articolo Incidente ferroviario sulla Torino-Ivrea, scontro con un tir: 2 morti. Le ...

Yakuza 3 per PS4 si mostra in un trailer e Prime immagini : SEGA, nelle ultime ore, ha pubblicato il trailer di debutto e i primi screenshot per l'edizione rimasterizzata di screenshot Yakuza 3, recentemente annunciato per PlayStation 4 sulla scia di Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 .La compagnia ha anche aperto il sito web ufficiale giapponese del nuovo capitolo in arrivo per la console ammiraglia Sony. Il remaster di Yakuza 3 è stato annunciato insieme ai remaaster per PlayStation 4 di Yakuza 4 e ...

Treno deragliato a Caluso - le Prime immagini : Sarebbero una quindicina le persone rimaste ferite nell'incidente che, poco prima delle 23:30 di ieri sera, all'altezza di Caluso, ha coinvolto un camion e il Treno regionale 10027 che da Porta Nuova ...

Disincanto - le Prime immagini della nuova serie di Matt Groening - su Netflix dal 17 agosto : ...

Le Prime immagini di Disenchantment - la serie di Matt Groening per Netflix : La tiara e gli occhi accigliati di una principessa dai capelli bianchi, il ciuffo del cappello e le orecchie verdi di un elfo, le orecchie appuntite e la coda di un demone che sembra anche un gatto: è tutto ciò che vediamo nelle immagini diffuse in queste ore sui profili sociali di Disenchantment. Si tratta della nuova serie animata per adulti creata da Matt Groening, il papà dei Simpson, che arriverà presto su Netflix. “Una principessa, ...

Xiaomi Redmi 6 potrebbe avere il notch e debuttare a breve - ecco le Prime presunte immagini : Le immagini di un possibile nuovo smartphone Xiaomi fanno capolino in Rete. potrebbe trattarsi di Xiaomi Redmi 6, che mostra la presenza di un notch alquanto strano. L'articolo Xiaomi Redmi 6 potrebbe avere il notch e debuttare a breve, ecco le prime presunte immagini proviene da TuttoAndroid.

Cuba - aereo di linea con 113 persone si schianta dopo il decollo dall'Avana : tre superstiti Le Prime immagini : E' precipitato poco dopo il decollo il jet bimotore Boieng 737 della Cubana de Aviacion partito dal José Martí dall'Avana con 113 persone a bordo (104...

