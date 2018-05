Premier League | Nike punta sul Merlin | ecco il nuovo pallone 2018-2019

Guardiola dà il benvenuto a Sarri : "Bello vederlo in Premier League" : Pep Guardiola chiama Maurizio Sarri. A Capriata d'Orba per la Vialli e Mauro Golf Cup, il tecnico del Manchester City ha parlato del possibile sbarco al Chelsea del tecnico ex Napoli. "Mi piacerebbe...

Guardiola esalta Sarri : 'Lo vorrei in Premier League' : ROMA - Pep Guardiola chiama Maurizio Sarri in Inghilterra. 'Mi piacerebbe vederlo allenare in Premier' , dice l'allenatore del Manchester City, oggi protagonista a Capriata d'Orba per la Vialli e ...

Infinity Premiere Justice League : i supereroi al completo sono solo su Infinity : Justice League La –momentanea- morte di Superman (Henry Cavill), mobilita una specialissima squadra per far fronte al violento attacco dell’alieno Steppenwolf e del suo spietato esercito di Parademoni: Batman (Ben Affleck) e Wonder Woman (Gal Gadot) chiamano a raccolta, superando le iniziali diffidenze, Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller) e Cyborg (Ray Fisher) per evitare l’incombente distruzione del pianeta. La sfida sarà impegnativa e ...

Sarri al Chelsea/ Dopo l'addio al Napoli c'è la Premier League? Attenzione allo Zenit : Sarri al Chelsea, Dopo l'addio al Napoli il tecnico potrebbe volare in Premier League per il Dopo Antonio Conte: Attenzione ai milioni dello Zenit San Pietroburgo(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 16:35:00 GMT)

Un club di Premier League su Perisic : i dettagli : Dopo la conquista della qualificazione alla prossima Champions League, grazie al successo nello scontro diretto con la Lazio, in casa Inter si inizia a pensare al mercato. Dopo aver chiuso i colpi Lautaro Martinez, De Vrij ed Asamoah, il club nerazzurro deve fare i conti anche con le possibili partenze. La società di Corso Vittorio Emanuele entro il prossimo 30 giugno deve trovare 40 milioni dalle plusvalenze per rientrare nei parametri del Fair ...

Vienna diventa capitale degli eSport : il League of Legends Premier Tour farà tappa in Austria : Si prospetta un autunno elettrizzante per Vienna e per tutti gli appassionati di eSport Austriaci ed europei, dato che Reed Exhibitions, ReedPOP e Riot Games hanno appena annunciato che il League of Legends Premier Tour farà tappa in Austria, nella sua capitale, per la prima volta nella storia.Questo round di uno dei tornei eSport più seguiti al mondo si svolgerà il 17 e il 18 novembre 2018 alla Vienna Challengers Arena nell'ambito del Messe ...

Diritti tv Premier League - ufficiale la distribuzione dei ricavi 2017/2018 : ufficiale la distribuzione tra i club dei proventi derivanti dai Diritti tv. Totale di oltre 2,4 miliardi di sterline: United davanti, chiude il West Bromwich. L'articolo Diritti tv Premier League, ufficiale la distribuzione dei ricavi 2017/2018 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Premier League - i calciatori preferiscono Instagram a Facebook : Nel massimo campionato inglese i giocatori utilizzano maggiormente Instagram rispetto a Facebook, e sono spesso più seguiti dei rispettivi club di appartenenza. L'articolo Premier League, i calciatori preferiscono Instagram a Facebook è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Premier League - l'Everton saluta Allardyce e pensa a Silva : A tre giorni dalla fine del campionato di Premier League, l'Everton ha annunciato che il manager Sam Allardyce ha lasciato l'incarico. L'ex ct dell'Inghilterra aveva preso a stagione iniziata il posto ...

Pirati dello streaming costretti a risarcire 600mila sterline alla Premier League : Continua la battaglia della Premier League contro lo streaming illegale: una società è stata costretta alla liquidazione L'articolo Pirati dello streaming costretti a risarcire 600mila sterline alla Premier League è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.