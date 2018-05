Precipitata nell' ascensore | la sorella della vittima | «Le porte non si dovevano aprire»

Il mistero della famiglia Hart - Precipitata in una scarpata : trovato un corpo nell’oceano : Il mistero della famiglia Hart , precipitata in una scarpata : trovato un corpo nell’oceano Un cadavere è stato recuperato nelle acque dell’Oceano Pacifico, a poca distanza dal punto in cui è precipitato il Suv con a bordo gli otto componenti della famiglia Hart . Forse il corpo appartiene a una delle ragazzine ancora disperse.Continua a leggere Un […]

“Aiuto - la terra si apre in due!”. Terrore puro. La loro casa è Precipitata nella voragine : la spaccatura si è diffusa per molti chilometri. I dettagli di uno “spettacolo” impressionante : Piogge, alluvioni e terremoti. Subito dopo, uno “spettacolo” impressionante. All’improvviso una crepa si è aperta nel pavimento di casa di una coppia e poi la terra si è spalancata sotto ai loro piedi. Eliud Njoroge e sua moglie hanno subito abbandonato la casa fuggendo via terrorizzati. È successo nel sud-ovest del Kenya, in piena Rift Valley, dove fenomeni geologici di questo tipo non sono inediti da quelle parti. Per decine ...