Precipita nel vuoto durante arrampicata in una cava-palestra | 19enne muore sul colpo

Precipitata nell'ascensore - la sorella della vittima : «Le porte non si dovevano aprire» : Piange seduta nell'androne. Il volto rigato di lacrime, non si dà pace. 'Mia sorella è morta e non me la fanno vedere, chissà come è ridotta'. E' metà pomeriggio, Elena Pacifici giace in fondo alla ...

Napoli choc - Precipita da una vela di Scampia : 20enne muore nel giorno del compleanno : In tanti a Scampia oggi hanno sentito un tonfo e dopo poco si sono accorti di un corpo schiacciato sulle scale della vela verde, una delle piramidi di cemento che si stagliano su viale della...

Francavilla - getta figlia 12enne della compagna dal viadotto e dopo 7 ore si lancia nel vuoto. La donna Precipita dal terzo piano : Prima ha lanciato la figlia 12enne della compagna dal viadotto, poi, dopo sette ore di estenuanti trattative con i soccorritori si è a sua volta buttato nel vuoto. Fausto Filippone, 49 anni,...

Gli scontri nel centrodestra e l'aereo Precipitato all’Avana. Le notizie del giorno in breve : DALL'ITALIA Gli iscritti a Rousseau approvano il contratto di governo tra Lega e M5s. Oltre il 94 per cento dei 44.796 votanti ha detto Sì, solo 2.522 i contrari. La consultazione, indetta ieri mattina da Luigi Di Maio, si è svolta tra le 10 e le 20 sulla piattaforma online del M5s. Silvio Berlu

Torino : muore Precipitando nella tromba dell’ascensore che stava riparando : Un uomo di 48 anni è precipitato questa mattina nella tromba di un ascensore che stava aggiustando, a Torino.Continua a leggere

Precipita nel pozzo - trovano due corpi mummificati. Ricordate il caso dei piccoli Ciccio e Tore a Gravina di Puglia? Caso riaperto : Ricordate il Caso di Filippo Pappalardi? Era stato sospettato ingiustamente dell’omicidio dei figlioletti, Ciccio e Tore, due fratellini di 13 e 11 anni scomparsi il 5 giugno 2006. Ora ha deciso di avviare indagini private per chiedere la riapertura del fascicolo sulla morte dei bimbi. “I miei figli si potevano salvare – dice Pappalardi – C’è qualcuno che li avrà sempre sulla coscienza, ma prima o poi la verità verrà ...

Montagna : Precipita per 10 metri nel savonese - ferito : Ancora un delicato intervento per l’equipaggio di Drago 65 dei Vigili del Fuoco di Genova. Alle 18 circa è scattato l’allarme per un incidente alpinistico: nella falesia di Castelbianco da una parete di roccia, in provincia di Savona, un arrampicatore italiano di circa 30, probabilmente per una manovra errata, è caduto da un’altezza di circa 10 metri. Nell’impatto l’uomo ha riportato una frattura della caviglia. Per ...

Donna Precipita nel vuoto dal palazzo della Regione : morta sul colpo : Mercoledì mattina una Donna è morta dopo essere caduta dal palazzo della Regione a Milano. Il dramma - racconta MilanoToday - pochi minuti prima delle 8.30. La Donna, non è ancora nota...

Maltempo Sardegna : Precipitazioni “molto prolungate nel tempo” - tra 60 e 200 millimetri [DATI] : “La Sardegna è stata colpita da un fenomeno con precipitazioni molto prolungate nel tempo anche se di scarsa intensità: questo fatto ha creato i diversi disagi sui territori della Sardegna. Intanto il Sistema regionale di Protezione civile ha lavorato a pieno regime e ringrazio tutti coloro che hanno operato senza sosta, dalle forze regionali e dai volontari alle forze statali e locali. Grazie per il grande lavoro di questi giorni nella ...