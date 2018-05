Precariato in Italia | i dati dell' Osservatorio dell' Inps riferiti a marzo 2018

L’Agenzia Spaziale Italiana dà il via alla stabilizzazione : l’ASI abbatte ulteriormente il Precariato : Con la trasformazione a tempo indeterminato del contratto di 13 dipendenti delL’Agenzia Spaziale Italiana ancora “precari” (situazioni che in alcuni casi perduravano da venti anni), L’Agenzia Spaziale Italiana ha attuato la recente riforma Madia per la stabilizzazione del precariato nella pubblica amministrazione e in particolare nel mondo della ricerca. Le stabilizzazioni compiute ieri e che avranno fattualità contrattuale a partire dal 1 ...

Fedex : Capone - chiusura filiali rafforza Precariato in Italia : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Questo è il risultato della fusione tra Fedex e TNT, vantaggiosa economicamente per la multinazionale, che già registra un fatturato di 1 miliardo di dollari, mentre toglie dignità e lavoro ai dipendenti coinvolti”. Ad affermarlo in una nota è Paolo Capone, il segretario generale dell’Ugl, in merito allo sciopero nazionale dei dipendenti Fedex e Tnt previsto per domani, 17 maggio, a Milano e ...

Scuola - Precariato senza fine : Italia sotto assedio delle istituzioni europee : L'Unione Europea vuole vederci chiaro sull'ostinazione dell'Italia nel respingere i precari della Scuola, anche quando sono stati selezionati e abilitati alla professione, come i maestri in possesso ...