Posso uscire dopo il tramonto? | il marito la prende a pugni

I Casamonica? Se avessi paura di loro - non potrei più uscire di casa. E non Posso lasciarli vincere : Non ha avuto alcuna paura Laura (nome di fantasia), la 42enne romana che a Pasqua ha fronteggiato due esponenti del clan Di Silvio-Casamonica. Intervistata dal Corriere della Sera, la 42enne del quartiere Romanina ha spiegato:"Se avessi paura di loro, non potrei più uscire di casa. E non posso lasciarli vincere"--Una battaglia da combattere in ogni piccolo gesto quotidiano. Laura quel giorno era solo andata a prendere un caffè al vicino Roxy Bar ...