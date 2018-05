Politica e cittadini | se ogni affermazione contiene già la sua inevitabile smentita

GIOVANNI - FIGLIO DI ALDO MORO/ Video - "dopo il sequestro si è creata una frattura tra cittadini e Politica " : GIOVANNI MORO ricorda i tragici momenti del ritrovamento del padre ALDO MORO , ricostruendo i fatti e le indagini che non hanno portato a nessuna conclusione.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 12:02:00 GMT)

Riforma ordinamento penitenziario : 'Astensione per sensibilizzare Politica e cittadini' : Si tratta inoltre, come sottolinea il vicepresidente dell'Ordine degli avvocati Raffaele Fatano , di una protesta nata soprattutto per sensibilizzare l'intera classe politica e i cittadini, su questo ...

Micro-targeting - profilazioni - algoritmi : il vero problema etico è l'uso da parte della Politica dei dati dei cittadini : Per cui una donna che naviga online leggendo articoli destinati prettamente a maschi, interessandosi di auto, sport, motori in genere, per l'azienda viene classificata come "maschio" , casomai in ...