Poesie sui muri a Milano | in aula Ivan Tresoldi A processo writer | Non deturpo

ilsussidiario

: RT @Agenzia_Ansa: Scrive poesie sui muri a Milano, imputato - Anton_Marco_ : RT @Agenzia_Ansa: Scrive poesie sui muri a Milano, imputato - marisa7691 : RT @yorruu: Se fosse mio figlio avrei gli occhi lucidi. Scrive poesie sui muri a Milano,imputato - Ultima Ora - - yorruu : Se fosse mio figlio avrei gli occhi lucidi. Scrive poesie sui muri a Milano,imputato - Ultima Ora -… -

(Di giovedì 31 maggio 2018)sui, in: ailpoeta, che ha sottolineato "non, sono un artista e le mie vernici si cancellano"(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 16:17:00 GMT)