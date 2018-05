Playoff Serie A – Trento un finale! Impresa contro i Campioni d’Italia | Venezia travolta

Il Bologna ha scelto Pippo Inzaghi : annuncio dopo i Playoff di Serie B : Il Bologna ha scelto Pippo Inzaghi. dopo l'esonero di Donadoni, il nuovo progetto tecnico dei rossoblù ripartirà dall'attuale tecnico del Venezia. La scelta è definitiva: Inzaghi ha battuto la ...

Playoff Serie C/ IL COSENZA BATTE LA SAMB NEL PRIMO ROUND - Interviste RTC - : Sentiamo le sue dichiarazioni, quelle del presidente della SAMB, Fedeli, e quelle dei calciatori rossoblu' Bruccini e Baclet ai microfoni di RTC Sport. Guarda il video con le Interviste di RTC-...

Serie C - Playoff : Catania - solo pari con la Feralpi. Vincono Reggiana - 2-1 al Siena - e Cosenza : "Sfavoriti a chi?", potrebbe essere il titolo. Il titolo di un film - quello della Serie C - che scrive altre pagine piene di sorprese e colpi di scena. Il pari imposto dalla Feralpisalò al Catania, ...

Calcio a 5 - Finale Playoff 2018 : l’Acqua&Sapone rimonta e batte la Luparense ai rigori! La serie ora è in parità : L’Acqua&Sapone Unigross pareggia i conti nella Finale scudetto 2018 di Calcio a 5. Gli abruzzesi ribaltano il fattore campo e portano a casa la vittoria contro la Luparense, sconfitta ai rigori al termine di un match carico di rimpiati. I campioni d’Italia, infatti, sprecano un vantaggio consistente e si lasciano rimontare dagli avversari, pronti a sbranare la preda quando ormai tutto sembrava perduto. Ad aprire le danze è ...

Playoff Serie A - Milano va in finale : Brescia ko 70-76 in Gara-4. Serie chiusa sul 3-1 : Non basta il grande cuore di Brescia, Milano è la prima finalista per lo scudetto grazie alla vittoria in gara 4 70-76 che vale il decisivo 3-1 nella Serie. Milano comincia gara 4 con la stessa ...

Basket - Playoff Serie A : Milano batte Brescia 76-70 e va in finale : Milano è la prima finalista scudetto: con il doppio colpo esterno a Montichiari, i ragazzi di coach Pianigiani ribaltano il fattore campo conquistato da quelli di Diana in gara-1 e chiudono la pratica ...

Serie C Playoff - ecco i risultati delle gare di andata del secondo turno : risultati delle gare di andata del secondo turno playoff della fase nazionale del campionato di calcio di Serie C. Cosenza-Sambenedettese 2-1 Feralpi Salò-Catania 1-1 Reggiana-Siena 2-1 Viterbese-Sud ...

Serie C - Playoff : pari Catania e Viterbese - vince il Cosenza : Cosenza - Stasera sono andate in scena le quattro partite valide per l'andata del 2° turno della fase nazionale dei playoff di Serie C . La Viterbese riprende il Sudtirol e impatta con il punteggio ...

Risultati Playoff Serie C / Diretta gol live score : i risultati finali (andata quarti) : risultati playoff Serie C, Diretta gol live score delle partite d'andata dei quarti, oggi 30 maggio. Entrano in scena anche le tre seconde dei gironi.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 22:45:00 GMT)

Basket - Playoff Serie A : Milano in finale al termine di una “battaglia” contro Brescia : Milano e Brescia si sono affrontate oggi in gara-4 di semifinale dei playoff del campionato italiano: incontro fantastico deciso solo nel finale in favore dell’Olimpia Che battaglia tra Milano e Brescia! Gara-4 di semifinale playoff è stata davvero molto bella e combattuta, con la Germani che, sotto 2-1 nella Serie, le ha provate tutte per non cadere sotto i colpi dell’Olimpia. Vitali e soci hanno lottato sino all’ultimo ...

Risultati Playoff Serie C - il Catania si salva : il Cosenza all’ultimo respiro [FOTO] : 1/19 Stefanon Nicoli/LaPresse ...

