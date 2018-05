Più lavoratori in malattia nel 2018 creano più lavoro per le ispezioni Inps

FIRENZE - CERCASI 26MILA LAVORATORI ENTRO GIUGNO/ Le professioni Più richieste : ma cala la durata media : FIRENZE, CERCASI 26MILA LAVORATORI ENTRO GIUGNO. Questi sono i dati diffusi dalla Camera di Commercio elaborando quelli di Unioncamere Excelsior: le figure più richieste(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 16:01:00 GMT)

Firenze - Cercasi 26mila lavoratori entro giugno/ Le professioni Più richieste : Firenze, Cercasi 26mila lavoratori entro giugno. Questi sono i dati diffusi dalla Camera di Commercio elaborando quelli di Unioncamere Excelsior: le figure più richieste(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 11:31:00 GMT)

La Germania cerca lavoratori : migranti o in pensione Più tardi : BERLINO L'economia tedesca va a gonfie vele, nell'invidia generale. Ma gli economisti principali del paese hanno ribadito recentemente che l'aria «si sta facendo sottile». Al di là dei rischi di un conflitto ...

1 maggio : in Veneto da studenti Più di mille rose a lavoratrici e lavoratori : Venezia, 2 mag. (AdnKronos) - "Decine di studenti, lavoratori, cittadini, nelle province di Venezia, Padova, Vicenza, Treviso, Rovigo e Verona hanno partecipato all'iniziativa fin dalle prime ore del mattino di ieri, per portare la propria solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori che non hanno p

1 maggio : in Veneto da studenti Più di mille rose a lavoratrici e lavoratori (2) : (AdnKronos) - "Alcuni dipendenti delle catene della GDO nelle ore precedenti all'iniziativa avevano ricevuto dalla dirigenza l'esplicita indicazione di non accettare l'omaggio floreale. Nonostante queste intimidazioni difficilmente comprensibili, quasi tutti i lavoratori raggiunti hanno ricevuto e a

La mappa dell'hi-tech in Europa - ecco dove sono i lavoratori Più avanzati del continente : Da Parigi a Milano, passando per la City di Londra, queste sono le regioni cruciali per l'hi-tech in tutta Europa

La mappa dell’hi-tech in Europa - ecco dove sono i lavoratori Più avanzati del continente : (Foto: Jeff J. Mitchell/Getty Images) Fra tutti i tasselli che compongono un’economia, l’hi-tech rappresenta sempre uno dei fiori all’occhiello più importanti. Da un punto simbolico, certo, a mostrare quanto di meglio una nazione sa esprimere, ma anche più banalmente pratico: e cioè l’espressione concreta di tutti i lavoratori che quel settore lo rendono vivo con i loro sforzi quotidiani. Chi sono allora oggi queste persone, e cosa fanno? ...

Lavoratori "anziani" : Più formazione continua : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Keller. Paci incontra gli ex lavoratori ormai senza Più armotizzatori sociali : "È un dovere essere qui, ascoltarvi e fare un ragionamento sul futuro con voi e i rappresentanti del territorio", ha detto Paci. "Questa della Keller è una partita che stanno seguendo direttamente gli ...

Ponte 25 Aprile-1° Maggio : festa di liberazione da traffico - stress e polveri sottili per i lavoratori che dedicheranno ore di riposo ai viaggi auto-Più-bici lungo A58-TEEM e le piste ciclabili integrate : Il Ponte 25 Aprile-1° Maggio si profila all’orizzonte come una sorta di festa di liberazione da traffico, stress e polveri sottili per i lavoratori che, da domani in avanti, dedicheranno qualche ora dei loro giorni di riposo ai viaggi auto-più-bici lungo A58-TEEM e le piste ciclabili integrate. La funzionale rete di mobilità dolce che si dirama dall’Autostrada Melegnano-Agrate (33 chilometri raccordati con A4 Torino-Venezia, A35 BreBeMi e A1 ...

In Italia - Più pensionati che lavoratori. Chi paga un paese dove nessuno lavora? : Grande indignazione per la notizia che 11 milioni di persone in Italia vivono con una pensione minima da 500 euro, o addirittura meno. Assegni da Terzo Mondo. Ma il vero problema è che in Italia ci ...

“5 festivi in Più”. Lavoratori e studenti italiani esultano. Le nuove date ‘rosse’ sul calendario : Cosa c’è di meglio di una bella giornata di riposo dal lavoro, in coincidenza con le principali festività nazionali, si possono organizzare gite fuori porta o giornate di totale relax da trascorrere lontano dalla scrivania e dagli impegni lavorativi? Negli anni generazioni intere di impiegati si sono dati battaglia in maniera feroce al momento dell’organizzazione delle ferie, cercando di piazzare le proprie a ridosso delle ...

Più vacanze per lavoratori e studenti : la proposta di legge per aumentare le festività nazionali : La proposta di legge presentata da tre senatori del Südtiroler Volkspartei mira a reintrodurre alcune festività soppresse nel 1977, ad esempio la festa del Papà del 19 marzo, il Corpus Domini e l'Ascensione.Continua a leggere

una delle compagnie Più snelle del mondo per numero di lavoratori" : Si è sempre detto, fino allo sfinimento, che il problema di Alitalia sono i lavoratori, il loro numero e il loro costo, ma una statistica della Iata , la federazione mondiale delle compagnie aeree, , ...