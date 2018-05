Pirlo | Gilardino | Batistuta | ecco gli iscritti ‘illustri’ al corso d’allenatore di

sportfair

: RT @AAlciato: Fra gli iscritti al corso allenatori che inizia lunedì a Coverciano: Batistuta, Gilardino, Thiago Motta, Pirlo... @SkySport - utzi_26 : RT @AAlciato: Fra gli iscritti al corso allenatori che inizia lunedì a Coverciano: Batistuta, Gilardino, Thiago Motta, Pirlo... @SkySport - peppesass : RT @AAlciato: Fra gli iscritti al corso allenatori che inizia lunedì a Coverciano: Batistuta, Gilardino, Thiago Motta, Pirlo... @SkySport - AAlciato : Fra gli iscritti al corso allenatori che inizia lunedì a Coverciano: Batistuta, Gilardino, Thiago Motta, Pirlo... @SkySport -

(Di giovedì 31 maggio 2018) Ex campioni sul campo, futuri allenatori di spessore:tra i corsisti della Figc di un certo spessore, ma anche Chamot, Thiago Motta e tanti altri ex calciatori illustri. Il sito ufficiale della Figc ha diffuso un comunicato in merito ai futuri allenatori. “Inizierà lunedì prossimo 4 giugno, nelle aule del Centro Tecnico Federale di Coverciano, ilspeciale per allenatore riservato ad ex calciatori professionisti. Ilavrà un programma didattico di 210 ore di lezione e terminerà il 19 luglio; combinerà i due titoli ‘UEFA B’ e ‘UEFA A’ e quindi, in caso di esito positivo degli esami finali, abiliterà a poter guidare tutte le formazioni giovanili – comprese le Primavera – e le prime squadre fino alla Serie C inclusa. Con la qualifica UEFA A, è inoltre possibile essere tesserati come allenatori in seconda nei due ...