Piazza Affari positiva in attesa da notizie da Roma | spread sotto quota 240

Piazza Affari : suggerito approccio cauto. I titoli buy a giugno : Due i fattori chiave di maggio: recupero dollaro e incertezza politica Come evidenziato da Equita SIM nel consueto report mensile diffuso oggi, il mese che si conclude oggi è stato caratterizzato dal ...

Gli imballaggi green di Grifal si quotano a Piazza Affari e puntano sui mercati Ue e Usa : Uno degli asset che sosterrà la crescita di Grifal è il concept "green" che sta pervadendo tutta la produzione attraverso materiali sempre più ecologici ma soprattuto sempre più vicini all'economia ...

Governo - spread si restringe a 240 punti su ipotesi di soluzione politica. Piazza Affari in positivo : L’ipotesi che si riesca a varare un Governo politico, spostando Paolo Savona a un ministero diverso da quello del Tesoro, raffredda la speculazione contro l’Italia: giovedì Piazza Affari ha aperto nuovamente in rialzo, dopo il recupero del giorno prima, e il differenziale di rendimento tra i Btp decennali italiani e gli omologhi tedeschi si è ristretto intorno ai 230 punti. Nei giorni scorsi aveva sfondato quota 320. In forte ...

Piazza Affari allunga il passo - lo spread è sotto quota 250 : Indici in rialzo anche in Europa. Attese novità per la formazione del nuovo esecutivo italiano. Salvini va a Roma. A Piazza Affari giù le utility, banche a due velocità. Si rafforza l'euro che torna a 1,17 dollari. L'inflazione europea balza all'1,9%...

Borsa - listini europei in rialzo Piazza Affari allunga : spread a 222 : Piazza Affari accelera mentre i mercati guardano alla possibile formazione di un governo politico, con la ripresa delle trattative tra Lega e M5s, e accantonano i timori di un'uscita dell'Italia dall'...

FCA corre a Piazza Affari. Grande attesa per il Piano Industriale : Investitori positivi su FCA alla vigilia della presentazione del nuovo Piano Industriale 2018-2022 . Le azioni della casa d'auto italo-americana stanno correndo a Piazza Affari con un rialzo del 2,25% ...

Borse europee aprono positive - Piazza Affari tenta sprint poi torna negativa : Gli investitori continuano a tenere i fari puntati sulla situazione politica italiana, pur mostrando una certa distensione : a pochi minuti dall'avvio degli scambi, Parigi segna +0,17%, Francoforte -...

Piazza Affari cauta in avvio. Si ridimensiona lo Spread : Teleborsa, - Partenza cauta per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , che non si allineano alla performance positiva di Wall Street e dei listini asiatici. In attesa di sviluppi dal ...

Piazza Affari attesa debole in avvio - Borse europee in moderato rialzo : L'attenzione degli operatori rimane però rivolta alla politica italiana. In particolare il tentativo in extremis di formazione di un governo politico e l'eventuale conseguente passo indietro del ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende dati da Usa e Ue (31 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Per Piazza Affari OGGI ci sono dati macroeconomici in agenda, sia dagli Stati Uniti che dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 07:11:00 GMT)

Spread chiude in calo a 247 punti. Piazza Affari a +2 - 09% : chiude in calo di mezzo punto percentuale lo Spread Btp-bund, a 247 punti base dai 290 della chiusura ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,83%.