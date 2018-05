Piazza Affari non prosegue rimbalzo | male Enel

Piazza Affari in altalena nell'attesa del Governo - spread sopra 250 : Anche Wall Street è debole, sul timore di nuove tensioni internazionali sul fronte del commercio internazionale. Sale intanto l'attesa per le novità sulla formazione del nuovo esecutivo italiano. A Piazza Affari giù le utility, acquisti sulle banche. L'euro, dopo aver tentato di riconquistare 1,17 dollari, ripiega...

Generali in denaro a Piazza Affari dopo le conferme di Moody's : Teleborsa, - Brilla a Piazza Affari il titolo Generali Assicurazioni, che passa di mano con un aumento del 2,39%. L'agenzia Moody's ha confermato il rating Baa1 e l'outlook stabile , dopo aver deciso ...

Piazza Affari scommette sul governo - lo spread scende : ... Moscovici, giovedì mattina hanno gettato acqua sul fuoco dopo le parole pesanti di Oettinger sulla crisi politica in Italia. "sarebbe inammissibile speculare e soprattutto interferire', ha affermato ...

Mercati ottimisti : spread in forte calo e Piazza Affari è in recupero : Fari puntati anche sulla Casa Bianca: Trump si appresterebbe ad annunciare nelle prossime ore i dazi su acciaio e alluminio anche per l'Unione Europea -

Piazza Affari positiva - Spread calmo : Piazza Affari taglia il traguardo della metà seduta con il segno più in un' Europa cautamente positiva . Fa eccezione Francoforte , zavorrata dal crollo di Volkswagen su rumors di stampa secondo cui ...

Piazza Affari positiva crede nel Governo - spread a quota 240 : Indici positivi anche in Europa, giù Francoforte. Attese novità per la formazione del nuovo esecutivo italiano. Salvini va a Roma. A Piazza Affari giù le utility, acquisti sulle banche. Si rafforza l'euro che torna a 1,17 dollari, poi ripiega. L'inflazione europea balza all'1,9%...

Piazza Affari : suggerito approccio cauto. I titoli buy a giugno : Due i fattori chiave di maggio: recupero dollaro e incertezza politica Come evidenziato da Equita SIM nel consueto report mensile diffuso oggi, il mese che si conclude oggi è stato caratterizzato dal ...

Gli imballaggi green di Grifal si quotano a Piazza Affari e puntano sui mercati Ue e Usa : Uno degli asset che sosterrà la crescita di Grifal è il concept "green" che sta pervadendo tutta la produzione attraverso materiali sempre più ecologici ma soprattuto sempre più vicini all'economia ...

Governo - spread si restringe a 240 punti su ipotesi di soluzione politica. Piazza Affari in positivo : L’ipotesi che si riesca a varare un Governo politico, spostando Paolo Savona a un ministero diverso da quello del Tesoro, raffredda la speculazione contro l’Italia: giovedì Piazza Affari ha aperto nuovamente in rialzo, dopo il recupero del giorno prima, e il differenziale di rendimento tra i Btp decennali italiani e gli omologhi tedeschi si è ristretto intorno ai 230 punti. Nei giorni scorsi aveva sfondato quota 320. In forte ...

Piazza Affari allunga il passo - lo spread è sotto quota 250 : Indici in rialzo anche in Europa. Attese novità per la formazione del nuovo esecutivo italiano. Salvini va a Roma. A Piazza Affari giù le utility, banche a due velocità. Si rafforza l'euro che torna a 1,17 dollari. L'inflazione europea balza all'1,9%...

Borsa - listini europei in rialzo Piazza Affari allunga : spread a 222 : Piazza Affari accelera mentre i mercati guardano alla possibile formazione di un governo politico, con la ripresa delle trattative tra Lega e M5s, e accantonano i timori di un'uscita dell'Italia dall'...