Petagna a New York | la vacanza romantica del calciatore insieme alla dolce fidanzata

sportfair

: RT @Newsinunclick: New post: Parco dei Nebrodi, regno della Petagna e dei grifoni - sotirias : RT @Newsinunclick: New post: Parco dei Nebrodi, regno della Petagna e dei grifoni - Newsinunclick : New post: Parco dei Nebrodi, regno della Petagna e dei grifoni -

(Di giovedì 31 maggio 2018) Andreaè volato a New, ilsi concede unaMichelly Sander Andreasta trascorrendo unaa Newcon laMichelly Sander. La bellissima modella ed ildell’Atalanta sono volati oltreoceano nella Grande Mela dopo la fine del campionato ed in attesa di prolungare le loro vacanze in una meta estiva. I due innamorati si immortalano nelle varie tappe della metropoli americana in cui si sono concessi anche una passeggiatina a Central Park. >>> PER IL VIDEO CLICCA QUI <<< L'articoloa New, la) delMichelly Sander VIDEO SPORTFAIR.