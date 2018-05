Pensioni | Susanna Camusso contro la Legge Fornero | il problema degli esodati

Blastingnews

(Di giovedì 31 maggio 2018) Mentre perdura tuttora la crisi istituzionale italiana, continua il dibattito sull'argomento, con interventi di varie personalita' a sostegno della necessita' di interventi correttivi all'attuale sistema., dichiarazionie Jobs Act Secondo quanto recentemente dichiarato dalla leader della CGIL, sia lache il Jobs Act rappresentano una vera e propria rottura con il mondo del lavoro. In particolare l'attuale sistemastico VIDEO, sostiene la, è ingiusto e va cambiato ritornando a requisiti per il diritto alla pensione che siano più accessibili, mentre le norme introdotte dalla riformaaltro non sono che un modo per scaricare ildel debito pubblico solo su una parte del nostro Paese: i lavoratori. Queste dichiarazioni troveranno senza dubbio il consenso di moltissimi cittadini che ...