Pene amputato per un tumore e ricostruito con la pelle del braccio

(Di giovedì 31 maggio 2018) Delicato intervento chiurgico a Torino, dove una equipe medica ha effettuato un'operazione di ricostruzione del. Sotto i ferri un paziente che si era sottoposto ad un precedente intervento in cui l'organo genitale gli era stato. L'intervento di rimozione si era reso necessario a causa di una massa tumorale che aveva intaccato la zona pubica negli anni precedenti. L'intervento di ricostruzione, invece, ha avuto una durata di circa otto ore, durante le quali i medici hanno estratto un lembo didall'avamsinistro del paziente per potergli ricostruire il. Secondo le dichiarazioni raccolte, l'uomo si era sottoposto ad un intervento invasivo e rischioso circa cinque anni prima, quando una massa tumorale non indifferente aveva trovato "agio" sulle sue parti intime. Accettare una situazione simile non è certo facile, né tanto meno lo è riuscire a trovare il ...