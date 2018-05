Pd : Veltroni - Gentiloni per ricostruire - torni la sinistra (2) : (AdnKronos) – “Se nascerà un governo di centrodestra – osserva Veltroni – non ci sarà nulla da festeggiare, per la sinistra. Importanti conquiste civili e sociali saranno messe in discussione e il mix di spirito antieuropeo e di incompetenza, di cui abbiamo avuto prova in questi giorni, potranno precipitare il Paese in una crisi grave”, avverte Veltroni, secondo cui “la sinistra non può stare ferma e coltivare ...