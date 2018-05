Pd : Veltroni - Gentiloni per ricostruire - torni la sinistra : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – “La sinistra farebbe un errore gravissimo a pensare a fronti indistinti contro il populismo. Il populismo moderno si batte con la radicalità di un riformismo che aggredisca il tema della precarietà e quello dell’equità fiscale”. Così l’ex segretario del Pd Walter Veltroni, che in un colloquio con Eugenio Scalfari su Repubblica lancia un appello ai dem per un partito “unito, aperto, ...

Pd : Veltroni - Gentiloni per ricostruire - torni la sinistra : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – “La sinistra farebbe un errore gravissimo a pensare a fronti indistinti contro il populismo. Il populismo moderno si batte con la radicalità di un riformismo che aggredisca il tema della precarietà e quello dell’equità fiscale”. Così l’ex segretario del Pd Walter Veltroni, che in un colloquio con Eugenio Scalfari su Repubblica lancia un appello ai dem per un partito “unito, aperto, ...

Pd : Veltroni - Gentiloni per ricostruire - torni la sinistra (2) : (AdnKronos) – “Se nascerà un governo di centrodestra – osserva Veltroni – non ci sarà nulla da festeggiare, per la sinistra. Importanti conquiste civili e sociali saranno messe in discussione e il mix di spirito antieuropeo e di incompetenza, di cui abbiamo avuto prova in questi giorni, potranno precipitare il Paese in una crisi grave”, avverte Veltroni, secondo cui “la sinistra non può stare ferma e coltivare ...

