Pazzo mercato | si scatena il valzer di portieri | Courtois rompe con il Chelsea e Alisson

sportfair

: Sicuramente si tratta di una cazzata, però ragazzi, di fronte a cifre del genere, solo un pazzo direbbe di no... - gladiatoregr94 : Sicuramente si tratta di una cazzata, però ragazzi, di fronte a cifre del genere, solo un pazzo direbbe di no... - solojuveforever : RT @cropy03: Che novità ci sono sul mercato? Io dopo tanti anni ho deciso di non seguirlo più sennò divento pazzo. - cosimosimone2 : RT @cropy03: Che novità ci sono sul mercato? Io dopo tanti anni ho deciso di non seguirlo più sennò divento pazzo. -

(Di giovedì 31 maggio 2018) Ilha interrotto le trattative per il rinnovo di Thibaut, per sostituire il belga adesso l’obiettivo principale èdella Roma E’ rottura tra Thibaute il, il club inglese ha deciso di interre la trattativa per il rinnovo del portiere belga che a questo punto è sorprendentemente sul. In scadenza di contratto al termine della prossima stagione, la società di Abramovich è costretta a vendere in questa sessione di, per evitare poi di perderlo a zero tra un anno. AFP/LaPresse Un affare fiutato già da Real Madrid e Liverpool, che hanno intenzione di sostituire Navas e Karius rinnovando sulil duello andato in scena nella finale di Kiev. Sulla lista degli acquisti di blancos e reds c’è anche, portiere della Roma che piace tantissimo allo stesso, che ha puntato il brasiliano proprio ...