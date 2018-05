Pazienti sotto i ferri? La chirurga non se ne preoccupa | canta e balla come se nulla

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 maggio 2018) Ha pubblicato più di 20 video, sia su Facebook sia su Youtube, in cuimentre opera i. LaWindell Boutte, di Atlanta, è stata denunciata e dovrà affrontare sette diverse cause legali per negligenza. Un’avvocata, Susan Witt, ha fatto sapere che una sua cliente ha subito danni permanenti al cervello per colpa della dottoressa Boutte. L'articolo? Lanon se nesefosse e pubblica i video su Facebook proviene da Il Fatto Quotidiano.