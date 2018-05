Paulina Calahorrano | star della musica latinoamericana | muore in un incidente a Milano

Paulina Calahorrano - STAR DELLA MUSICA SUDAMERICANA/ Morta a Milano in un incidente stradale : A soli 42 anni è Morta questa notte a Milano la cantante originaria dell'Ecuador PAULINA CALAHORRANO in un brutto incidente stradale , ecco cosa è successo(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 16:30:00 GMT)

Addio Laura Paulina Calahorrano Quijo - morta in un incidente la cantante sudamericana : E’ Laura Paulina Calahorrano Quijo, una famosa cantante sudamericana, la 42enne deceduta all’ospedale San Carlo di Milano. Ricoverata in seguito ad un incidente avvenuto poco dopo l’una di notte in viale Legioni Romane (nei pressi della fermata Primaticcio). La cantante si trovava – con un’altra persona alla guida – a bordo di un’auto elettrica del carsharing che si è scontrata con una Porsche Cayenne. In ...