Paterno | il film HBO con Al Pacino giovedì 31 maggio in esclusiva su Sky Cinema Uno HD

Paterno : cast - trama e curiosità del film HBO con Al Pacino : Va in onda giovedì 31 maggio dalle 21.15, in esclusiva per l’Italia su Sky Cinema Uno HD il nuovo film prodotto da HBO Paterno, diretto da Barry Levinson e con protagonista Al Pacino. La trama parla della fase della vita di Joe Paterno in cui lui passa da eroe dello sport, qual era considerato prima del 4 novembre 2011, a insabbiatore di pedofili. Quel 4 novembre è il giorno in cui il suo ex assistente Jerry Sandusky viene incriminato per abusi ...

Paterno : cast - trama e curiosità del film HBO con Al Pacino : Va in onda giovedì 31 maggio dalle 21.15, in esclusiva per l’Italia su Sky Cinema Uno HD il nuovo film prodotto da HBO Paterno, diretto da Barry Levinson e con protagonista Al Pacino. La trama parla della fase della vita di Joe Paterno in cui lui passa da eroe dello sport, qual era considerato prima del 4 novembre 2011, a insabbiatore di pedofili. Quel 4 novembre è il giorno in cui il suo ex assistente Jerry Sandusky viene incriminato per abusi ...

Paterno - Al Pacino interpreta il leggendario allenatore americano. Il film in esclusiva su Sky : Una leggenda vivente dello sport in America. Questo era Joe Paterno prima del 4 novembre 2011, il giorno in cui il suo ex assistente Jerry Sandusky viene incriminato per abusi sessuali su minori. Il silenzio dell’allenatore dei Penn State’s Nittany Lions su questo scandalo e le sue ultime settimane di vita sono raccontati nel nuovo film prodotto da Hbo Paterno, in onda giovedì 31 maggio dalle 21.15, in esclusiva per l’Italia su Sky Cinema Uno ...