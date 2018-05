Frizzi - Carlotta Mantovan alla Partita del Cuore dopo la morte del marito Video : Ormai sono passati due mesi circa da quando Fabrizio Frizzi ci ha lasciati lasciando un vuoto incolmabile. Il conduttore tv era molto amato da tutti, sia dal pubblico da casa che dai colleghi conduttori. Frizzi lo scorso ottobre aveva avuto un malore causato da un attacco ischemico. Subito dopo il conduttore era stato costretto a interrompere la conduzione de L’Eredita' fino al mese di dicembre, quando aveva trovato la forza per tornare a fare ...

Partita del Cuore - vince la solidarietà : Sei reti per la Nazionale Cantanti, tre per quella dei Campioni del sorriso. Infortunio per Savoretti, che però è uscito sulle sue gambe dal campo

Partita del cuore in ricordo di Fabrizio Frizzi : l'intero stadio in lacrime ricordando il conduttore : Ce n'è per tutti: corrono in campo personalità del mondo della musica come Moreno autore del primo goal Benji e Fede, Ermal Meta , Enrico Ruggeri e ancora, grandi calciatori come Totti e Cassano , ...

Partita del cuore : Carlo Conti e Antonella Clerici in lacrime. L’omaggio dello stadio è da brividi : Su Rai Uno è andata in scena la 27esima Partita del cuore, l’ormai tradizionale evento benefico che vede personaggi del mondo della musica, del cinema, dello sport e della televisione sfidarsi in un match calcistico. Quest’anno, l’appuntamento è stato particolarmente speciale, perché dedicato alla memoria di Fabrizio Frizzi, storico presentatore della manifestazione. A condurre, proprio i suoi storici amici Antonella ...

Partita del cuore in ricordo di Fabrizio Frizzi : che coreografia a Marassi [GALLERY] : Fabrizio Frizzi ricordato in quel di Genova dal pubblico di Marassi accorso numeroso per la Partita del cuore in ricordo del presentatore Si sta giocando questa sera, nello splendido scenario di Marassi, la Partita del cuore in ricordo di Fabrizio Frizzi, conduzione di Antonella Clerici e Carlo Conti, due grandi amici. Genova ha regalato grande spettacolo con una coreografia dedicata al povero ed amato conduttore. Madrine della serata la ...

Carlo Conti e la Clerici ricordano Frizzi alla Partita del Cuore : Mantovan in lacrime : La Partita del Cuore si è aperta quest’anno nel segno di Fabrizio Frizzi, con il ricordo commosso di Carlo Conti e Antonella Clerici, ma soprattutto le lacrime di Carlotta Mantovan. La moglie del conduttore infatti era sugli spalti per sostenere un’iniziativa che è sempre stata cara a Fabrizio Frizzi. Non a caso per presentare la serata sono stati scelti Antonella Clerici e Carlo Conti, due fra i migliori amici del presentatore ...