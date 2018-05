Paris Jackson abbandona lo show di Dior | «Soffro per quei cavalli»

Paris Jackson : la star replica ai parenti preoccupati per il suo comportamento : "Quand'è l'ultima volta che mi avete telefonato?" The post Paris Jackson: la star replica ai parenti preoccupati per il suo comportamento appeared first on News Mtv Italia.

Paris Jackson : la famiglia ha paura per lei - dopo un video in cui mette in pericolo la sua vita : Temono "un crollo" da un momento all'altro

Paris Jackson e il ritorno dei capelli stile unicorno : Quando due anni fa l’universo beauty ha scoperto la rainbow mania presto indissolubile con la unicorn, in pochi le avrebbero dato delle chance di durata. Perché, diciamocelo chiaramente, passino le palette multicolor, i pennelli con le setole My Little Pony style e le pochette con la scritta «I believe in Unicorn», sulla scia del «Credo nelle fate» di Peter Pan, ma i capelli no. «Come si fa a uscire di casa conciate in quel modo?» ci si ...

Paris Jackson : la straziante risposta a chi giudica “inquietanti” le immagini con papà Michael : Come sai, Michael Jackson è scomparso il 25 giugno 2009: un giorno infausto per tutti i suoi fan, ma certamente ancora più tragico per i familiari che ha lasciato, come la figlia Paris Jackson , che all’epoca aveva solo undici anni. [arc id=”67fe4ca0-e1a5-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Nel tempo, Paris si è fatta disegnare diversi tatuaggi tributo per il famoso padre e spessissimo lo ricorda sui social. Come ieri, quando ha condiviso ...

Cara Delevingne e Paris Jackson - è nato l’amore? L’indiscrezione : Oltreoceano si sarebbe formata una nuova coppia: protagoniste Cara Delevingne e Paris Jackson. A diffondere la notizia è il DailyMail che ha pubblicato le foto di un bacio che la modella e attrice e la figlia di Michael Jackson si sono scambiate fuori da un ristorante. Le due giovani donzelle (25 anni la prima, 19 la seconda) si trovavano a Los Angeles in compagnia di Macaulay Culkin, padrino di Paris, e la fidanzata Brenda Song. Al termine ...

Cara Delevingne e Paris Jackson sono fidanzate? : Cara Delevingne e Paris Jackson si frequentano da molto tempo, ma non hanno mai confermato di avere una relazione sentimentale . Eppure, la nota modella e attrice e la figlia di Michael Jackson sono ...