Paolo Savona è tranquillo Per lui non è importante la poltrona | ma cosa può fare

Umberto Bossi : 'Matteo Salvini avrebbe dovuto mediare su Paolo Savona' : Umberto Bossi non perde occasione per rimproverare Matteo Salvini . Ha fatto bene il leader della Lega a fare muro su Paolo Savona all'Economia? 'Mica tanto. Sembra che lui sia interessato troppo alle idee di Savona'. Al suo posto, 'avrei mediato, può mediare', consiglia il Senatur che, a chi gli domanda se ha altri suggerimenti per ...

Paolo Savona - gira una voce clamorosa sul 'ministro' : non all'economia - ma... : Spostare Paolo Savona dal Ministero dell'Economia. Nel gioco dell'oca di questo governo M5s-Lega , il leader grillino Luigi Di Maio è tornato sulla casella iniziale, in accordo con il presidente Sergio Mattarella . E questa volta Matteo ...

Massimo Cacciari : 'Vi spiego perchè su Paolo Savona Mattarella ha esagerato' : ... ma non all'Economia. Il filosofo ed ex sindaco di venezia spiega anche perchè: 'Ma che minaccia reale volete che fosse uno come il professor Savona, che ha passato una vita a braccetto con governi, ...

[L'intervista] Il caso Italia - Edward Luttwak : "Ora vi dico perché Mattarella ha bocciato Paolo Savona" : I gialloverdi hanno rifiutato qualsiasi proposta alternativa al professore per la casella dell'Economia. "Per il vostro capo dello Stato, Savona è un pericolo, così è visto dalla Banca d'Italia, dall'...

Sergio Mattarella - il clamoroso errore su Paolo Savona : 'Un veto politico dietro il suo no - e ora...' : Un veto politico che potrebbe rovinare l'Italia. dietro il no di Sergio Mattarella a Paolo Savona ci sarebbe stato secondo Italia Oggi un calcolo sbagliato del presidente della Repubblica. Pensava di ...

Paolo Savona nel 2016 : "Di Maio mi disse : 'Dobbiamo uscire dall'euro'" : "Qual è la tua risposta?", chiese Paolo Savona a Luigi Di Maio. "E lui mi disse: 'Niente dobbiamo uscire dall'euro'". Così si esprimeva il professore indicato da Lega e Movimento 5 Stelle come ministro dell'Economia, in una conferenza tenuta a Cagliari il 20 settembre del 2016. Una circostanza, verificata da Agorà, che smentisce il leader 5 Stelle su due affermazioni rilasciate da Di Maio in seguito al veto posto dal ...

Lucrezia Reichlin : "Paolo Savona è un uomo molto anziano e con un ego abbastanza forte" : "È un uomo molto anziano, credo che abbia un ego abbastanza forte". A dirlo è l'economista e docente della London Business School, Lucrezia Reichlin, rispondendo a chi le chiede di spiegare il mancato passo indietro di Paolo Savona, ministro dell'Economia indicato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini su cui il Quirinale ha posto il veto.Sul possibile governo del presidente, Reichlin afferma: "Non non ho avuto contatti" con il premier ...

Morire per Paolo Savona? : In piena sagra scriteriata dei personaggi minimi (vedi il tira-e-molla Cottarelli. Ma cosa si aspettava, i peana del Parlamento?) e dei provocatori dementi (ogni riferimento al commissario Ue Oettinger NON è puramente casuale), entriamo nell’ora più buia della recente storia europea. Con responsabilità a dir poco multiple. Sicché ci attendono mesi di fuoco, in cui la farsa “Paolo Savona versus Unione europea” diventerà la questione di vita o ...

Paolo Savona aveva previsto tutto? : Tre anni fa aveva detto che quando Lega e Movimento 5 Stelle si sarebbero trovati vicini al governo ci saremmo trovati in una situazione «tipo quella greca» The post Paolo Savona aveva previsto tutto? appeared first on Il Post.

Mattarella e Paolo Savona - l'incredibile eccezione nella storia della Repubblica Video : Dopo mesi di stasi, durante i quali niente di particolarmente interessante succedeva in politica, è arrivata finalmente una notizia stuzzicante. Il nodo principale della questione è stato Paolo Savona, indicato da M5s e Lega come ministro dell’Economia. La goccia che ha fatto traboccare il governo Nodo complicato da sciogliere se si pensa che intorno a lui girano le questioni sulla mancata formazione del governo che l’Italia attende da mesi. Il ...

Giuseppe Conte umiliato dal M5s : nessuno gli ha chiesto di candidarsi. E su Paolo Savona... : ... ma soprattutto con una consapevolezza mai confessata del tutto: dopo quasi una settimana da aspirante premier, la sua carriera politica potrebbe essere già finita.

Governo - il gran rifiuto. I precedenti (poco azzeccati) di Paolo Savona : Troppi schiaffi alla supremazia continentale della Germania. Come quelli del luglio 2014, quando disse che “il compito della Bundesbank è quello di assicurare gli obiettivi di stabilità, non di partecipare al dibattito politico italiano”. O quello, ancor più irriguardoso, del settembre 2016: “L’Unione europea controlli il bilancio tedesco perché il surplus tedesco sta creando problemi a tutta l’Europa”, per ricordare poco dopo ...

La risposta di Paolo Savona al presidente della Repubblica Sergio Mattarella : L’Italia è nel caos e lo scontro è ancora durissimo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha posto il veto sul nome di Paolo Savona e quindi il premier incaricato Conte (espresso dalla maggioranza 5 stelle-Lega) ha rimesso il suo mandato. Dopo molte ore di silenzio, però, Savona ha deciso di parlare per dire la sua e per rispondere direttamente al presidente con parole durissime. “Ho subito un grave torto dalla ...