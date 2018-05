Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli - vacanze di lusso nella mega villa di Ansedonia : Ansedonia ? Dopo tanto tempo trascorso negli studi televisivi di Mediaset, col successo del suo ?Avanti un altro?, Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli sono partiti alla volta...

Paolo Bonolis a Sanremo 2019? La risposta del presentatore a favore di un Baglioni bis : Paolo Bonolis a Sanremo 2019 non ci sarà. La smentita categorica arriva nel corso de L'Intervista con Maurizio Costanzo. "Sanremo non mi va di rifarlo, l’Ariston ha esaurito il suo spazio", sono le dichiarazioni del presentatore che ha smentito ufficialmente ogni sorta di voce su un suo possibile ritorno al Teatro Ariston di Sanremo per condurre il prossimo Festival della Canzone Italiana. L'ipotesi di un Baglioni bis resta al momento la ...

Paolo Bonolis - LA MALATTIA DELLA FIGLIA SILVIA / Tre anni fa Sonia Bruganelli diceva : "È la nostra forza" : PAOLO BONOLIS, nel corso de L'Intervista di Maurizio Costanzo, parla DELLA MALATTIA DELLA FIGLIA SILVIA: "Abbiamo imparato ad apprezzarla e viverla per quello che è"(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 21:13:00 GMT)

Maurizio Costanzo grave gaffe durante l’intervista con Paolo Bonolis : Paolo Bonolis è stato l’ultimo ospite de ‘l’intervista’ con Maurizio Costanzo. durante la chiacchierata c’è stata una mancanza nei confronti di Luca Laurenti. Paolo Bonolis è sicuramente uno dei conduttori televisivi più amati dell’ultimo ventennio, i suoi programmi, offrono un intrattenimento differente da tutti quelli del palinsesto televisivo italiano e le formule scelte sono spesso vincenti. Lo stile tagliente e spesso irriverente del ...

Paolo Bonolis : 'Il successo? Utile se non ti credi Gesù Cristo' : 'In quegli anni ho imparato a calibrarmi nel mondo del lavoro, a rispettare i ruoli, a capire a cosa servissero molte professionalità. Mi ha permesso di sviluppare gli anticorpi che poi, se non li ...

La gaffe di Maurizio Costanzo durante L'Intervista a Paolo Bonolis : l'errore su Luca Laurenti : È toccato anche a Paolo Bonolis sedere sulla poltrona de L'Intervista davanti a Maurizio Costanzo. Il noto conduttore ha ripercorso i momenti più importanti della sua carriera, ha...

Paolo Bonolis a L'Intervista : 'Ero balbuziente' - le trappole social della moglie : Buche e frecciatine a Virginia Raggi per iniziare L’Intervista in maniera scoppiettante. Paolo Bonolis è stato il protagonista della puntata del 28 maggio della trasmissione televisiva condotta da Maurizio Costanzo [VIDEO]. Il giornalista ha stuzzicato il presentatore di Avanti un altro sui problemi del manto stradale romano che hanno condizionato l’ultima tappa del Giro d’Italia. “Noi ci conviviamo tutti i giorni con il problema delle buche. ...

Paolo Bonolis a L’Intervista : “Non mi va di rifare Sanremo” : L’Intervista, Paolo Bonolis: “Tra un anno riprendo Il senso della vita” L’Intervista è un programma tanto semplice quanto potente: un personaggio del mondo dello spettacolo, dialogando con Maurizio Costanzo, finisce per confessare segreti intimi, dubbi, perplessità e rimpianti. Bellissima l’intervista ad Amanda Lear (grazie anche al feeling instaurato con il conduttore) così come quella a Maria De Filippi e Mara ...

Sonia Bruganelli / Paolo Bonolis : "Noi così diversi ma sempre protettivi verso la famiglia" (L’intervista) : Sonia Bruganelli è sposata dal 2002 con Paolo Bonolis, con cui ha avuti tre figli: Silvia, Davide e Adele. L'opinionista è stata criticata da Maurizio Costanzo.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 00:26:00 GMT)

DIANE ZOELLER/ L’ex moglie americana di Paolo Bonolis e il rapporto con i figli (L'intervista) : La psicologa americana DIANE ZOELLER è stata la prima moglie del conduttore Paolo Bonolis. Durante il loro matrimonio hanno avuto due figli: Stefano e Martina.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 00:23:00 GMT)