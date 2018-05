Paola Di Benedetto e Filippo Nardi | è amore?

Paola Di Benedetto : "Il mio seno? Naturale. Ho rifatto solo il naso" : Dopo la fine della storia d'amore con Francesco Monte , Paola Di Benedetto è finita al centro del gossip. L'ex Madre Natura, ogni giorno, deve rispondere alle centinaia di domande e curiosità dei suoi ...

Flirt tra Francesco Monte ed Elena Morali? Lei smentisce ma Paola Di Benedetto si arrabbia sui social : La storia tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto nata a L'isola dei famosi è ormai archiviata, ma sembra che sia scoccata la scintilla con un'altra naufraga. Elena Morali, da poco...

Paola Di Benedetto è rifatta : a Matrix Chiambretti ammette il suo ritocchino : Paola Di Benedetto ha il naso rifatto: l’ammissione a Matrix Chiambretti Dopo mesi di gossip e di foto incriminate, Paola Di Benedetto lo ha finalmente ammesso: qualche anno fa si è rifatta il naso. Davanti alle evidenti immagini proposte da Piero Chiambretti a Matrix Chiambretti, Madre Natura non è riuscita a negare. All’epoca del suo […] L'articolo Paola Di Benedetto è rifatta: a Matrix Chiambretti ammette il suo ritocchino ...

Paola Di Benedetto/ Tra Francesco Monte e Matteo Gentili - cosa racconterà? (Matrix Chiambretti) : Paola Di Benedetto, tra Francesco Monte e Matteo Gentili, cosa racconterà nello studio di Canale 5 dove sarà ospite in seconda serata oggi? (Matrix Chiambretti)(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 10:12:00 GMT)

Francesco Monte e Elena Morali : flirt in corso? Lei smentisce ma Paola Di Benedetto reagisce male : Francesco Monte e Elena Morali stanno insieme? Spuntano le foto su Spy ma lei smentisce Archiviata la storia d’amore con Paola Di Benedetto, il gossip torna ad occuparsi di Francesco Monte. Secondo il settimanale Spy, nel numero in edicola da venerdì 25 maggio, l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe instaurato nell’ultimo periodo un bel […] L'articolo Francesco Monte e Elena Morali: flirt in corso? Lei smentisce ma Paola ...

Grande Fratello 15 - Matteo Gentili contro Francesco Monte e Paola di Benedetto. Lui ironizza sui social (foto e video) : Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera su canale5, a Matteo Gentili e Alessia Prete, è stata data la possibilità di leggere delle dichiarazioni rilasciate da Paola di Benedetto e da Francesco Monte che hanno espresso perplessità sulla durata della relazione della coppia formata all'interno della casa più spiata d'Italia.Paola Di Benedetto durante Mattino Cinque, ha dichiarato che secondo lei: "la loro storia non ...

Francesco Monte non segue più Paola Di Benedetto su Instagram : la reazione di lei stupisce : Francesco Monte non segue più Paola Di Benedetto su Instagram: e lei? Francesco Monte è più che mai convinto della scelta fatta su Paola Di Benedetto. Dopo aver mollato l’ex compagna dell’Isola dei Famosi, il bel tarantino ha deciso di non seguirla neppure più su Instagram. Un piccolo gesto che, nell’era dei social network, vuol […] L'articolo Francesco Monte non segue più Paola Di Benedetto su Instagram: la reazione di ...

Matteo Gentili non m’interessa più niente di Paola Di Benedetto : Matteo Gentili e Alessia Prete vengono invitati da Barbara D’Urso a raggiungere la Mistery Room. Paola Di Benedetto e Francesco Monte hanno rilasciato delle interviste durante la settimana dove hanno parlato anche di loro. Davanti a loro una “tentazione”: dentro uno scrigno alle loro spalle c’è una busta rossa con le dichiarazioni io due possono decidere se stracciarla o aprirla. Matteo non ha dubbi: “Questo non mi ...