Pallamano | Qualificazioni Europei 2018 | la Polonia sbanca Montesilvano e si qualifica

(Di giovedì 31 maggio 2018) Nuova sconfitta per la Nazionale italiana difemminile, che nella gara valida per il Gruppo 2 dizione aglidi fine viene superata 33-25 da unanettamente superiore, che ottiene così il meritato passaggio del turno. A, a partire meglio sono le ospiti, che in un quarto d’ora si portano sull’8-1, capitalizzando al meglio le errate offensive delle azzurre, trascinate dalla sola Anika Niederwieser, autrice delle prime tre segnature per le ragazze guidate da Riccardo Trillini. Gli ingressi di Bianca Del Balzo e Valentina Ladri scuotono le padrone di casa, che nel finale accorciano, fino al 16-8 che chiude la prima frazione. Nella ripresa si vede una grande Italia, che gioca ottimamente in attacco, ma commette qualche errore di troppo in difesa, lasciando spazio alle ripartenze avversarie. Cristina Gheorghe è ispiratissima in fase ...