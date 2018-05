Palermo : dal 7 al 9 giugno capitale della birra - torna il 'Beer Bubbles' (2) : (AdnKronos) - "Per la prima volta questa parte della città diventa pedonale e Beer Bubbles rappresenta il progetto migliore per lanciare questa iniziativa" ha aggiunto il sindaco. La manifestazione ha portato a Palermo 20 birrifici artigianali, presentando alcune tra le aziende emergenti del settore

Palermo - 16enne costretta a prostituirsi dal fidanzato/ Video : “Lo facevo per farlo star bene - poi ho capito" : Palermo, 16enne costretta a prostituirsi dal fidanzato. Video: “Lo facevo per farlo star bene, poi ho capito che avrei dovuto ribellarmi". Nove condanne nella capluogo della Sicilia(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 11:30:00 GMT)

Palermo - la 'Natività' di Caravaggio non fu distrutta ma venduta dal boss : Secondo alcuni fu seppellita insieme ai tesori del boss Gaetano Alberti, altri sostengono invece che venne distrutta. A quanto pare però la "Natività" di Caravaggio , considerata dall'Fbi una delle ...

DON PINO PUGLISI - PAPA FRANCESCO LO COMMEMORA/ Palermo - 25 anni dalla morte : il prete che non temeva la mafia : Don PINO PUGLISI, PAPA FRANCESCO lo COMMEMORA: il prete ucciso dalla mafia il 15 settembre 1993 verrà omaggiato a Palermo dal Santo Padre. Pubblicato un libro di scritti inediti..(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 19:07:00 GMT)

Torna la Fiera Campionaria del Mediterraneo dal 26 maggio a Palermo : Tre i palchi allestiti, in punti diversi della Fiera e spettacoli gratuiti per tutti i visitatori nelle ore pomeridiane e serali. Nel ricco calendario degli appuntamenti, stilato da Sasà Taibi di ...

Palermo : nuova aggressione in ospedale - medico colpito da marito paziente : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) – Una nuova aggressione a un medico in ospedale. E’ accaduto ieri sera al pronto soccorso dell’ospedale ‘Cervello’ di Palermo, dove un medico è stato raggiunto da un pugno sferrato dal marito di una paziente. Secondo una rima ricostruzione, l’uomo avrebbe aggredito il giovane medico per la lunga attesa per fare una Tac per la moglie. La donna era già andata al pronto soccorso ma ...

SQ2018 Dal 31 maggio il Sicilia Queer Film Festival di Palermo : Ci saranno 16 cortometraggi provenienti da tutto il mondo che si contenderanno il premio Queer Short e 8 lungometraggi , tra questi Les Garcon Sauvages di Bertrand Mandico presentato con grande ...

Maltempo Palermo : riparati i guasti negli ospedali di Partinico e Ingrassia : Ripristinata in pochi minuti l’erogazione dell’energia elettrica all’ospedale di Partinico dopo che un guasto alla cabina elettrica aveva provocato l’interruzione della corrente. Il guasto, probabilmente causato dal Maltempo, ha anche provocato il danneggiamento delle batterie del gruppo elettrogeno. E’ intervenuto il servizio tecnico aziendale che ha sostituito le batterie consentendo all’attrezzatura di ...

Napoli - Sassuolo e Palermo deferite dalla Procura Figc : ecco il motivo ed i calciatori coinvolti : Deferimento della Procura Figc per Pepe Reina, Paolo Cannavaro e Salvatore Aronica e per le società Napoli, Sassuolo e Palermo in seguito a una indagine della Dda di Napoli. Il Procuratore federale ed il Procuratore federale aggiunto, esaminati gli atti dell’indagine compiuta dalla DDA di Napoli ed espletata la complessa attività istruttoria in sede disciplinare, hanno deferito al tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, Paolo ...

Palermo - operata all’ernia ombelicale muore meno di 24 ore dopo in ospedale : Una donna di 54 anni è deceduta in seguito alle complicazioni di un intervento chirurgico apparentemente semplice: il marito ha sporto denuncia.Continua a leggere

Palermo - muore dopo un intervento di ernia : indagine sull'opedale : E' morta a 54 anni, dopo un intervento chirurgico alla clinica Orestano, a Palermo. La donna è stata operata ieri per un'ernia ombelicale. Nonostante l'intervento sembrasse essere riuscito, la ...

Palermo : al Buccheri La Ferla una serata di teatro con i pazienti usciti dal coma (2) : (AdnKronos) - "Il teatro per i pazienti con gravi disabilità a causa di cerebrolesioni acquisite che hanno avuto un periodo di coma più o meno prolungato si è già rivelato uno strumento importante di riabilitazione contribuendo al recupero e alla progressiva crescita delle abilità motorie, cognitive