Palermo | a letto con figlia 11enne della compagna Madre presente durante l' abuso

Palermo : a letto con figlia 11enne della compagna - arrestata una coppia : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - La polizia lo ha sorpreso in camera da letto mentre consumava un rapporto sessuale con la figlia undicenne della compagna. E' accaduto a Bagheria, in provincia di Palermo. L'uomo, 51 anni, è stato arrestato e con lui anche la mamma della bambina presente in casa al mom