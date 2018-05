Palagiustizia di Bari | il sindaco | ' Situazione insostenibile sotto le tende'

Bari - puzza e animali nelle tende del Palagiustizia : chiusa l'Aula1 : Non c'è pace per il Pala 'tenda' Giustizia di Bari , non bastasse la situazione di emergenza, anche le tensostrutture rischiano di diventare inagibili: durante la notte alcuni animali , forse gatti, si ...

Bari - udienze penali in tenda. Il sindaco Decaro : "Va requisita una sede per il Palagiustizia " : "Guardando le scene della tendopoli - dice il sindaco - la città di Bari prova un sentimento di vergogna. Nei confronti dei magistrati, degli avvocati, di...

Bari - sgombero per il Palagiustizia : tre maxi tende per ospitare le udienze : La macchina della Protezione civile si è messa in moto: le udienze di rinvio saranno spostate in tre tensostrutture allestite da sabato 26 maggio nel piazzale...