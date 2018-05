Orphan Age | arriva un simulatore distopico in cui dovremo badare ad una banda di orfani

eurogamer

(Di giovedì 31 maggio 2018) Studio Black Flag è uno studio indie francese che ha annunciato un interessante progettoe cyberpunk in arrivo nei prossimi mesi su Steam come riporta VG247.Stiamo parlando diAge, e si tratta di un life sim che ci introduce in una storia di vita violenta, nella quale i protagonisti sono proprio delgi, dei bambini abbandonati che noiaccudire strappandoli dalle strade di una metropoli futuristica cyberpunk, il tutto in un'ambientazione distopica.Il gioco nelle sue meccaniche è un sim che assomiglia ad un survival.costruire una dimora, andare in cerca di risorse, arruolare nuovie molto altro ancora. E' disponibile inoltre una campagna di raccolta fondi Kickstarter per aiutare lo sviluppo di questo titolo. Cosa ne pensate?Read more…