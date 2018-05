Ore decisive per il governo | possibile un vertice Salvini-Conte-Di Maio e Meloni

Ancelotti al Napoli : Ore decisive - oggi altro incontro con De Laurentiis. Anche Giuntoli a Roma : Le parti si rivedranno in mattinata per quella che potrebbe davvero essere una "fumata bianca" e regalare a Napoli città e al club uno degli allenatori più vincenti al mondo. Infatti con Carlo ...

Ancelotti al Napoli : Ore decisive - oggi altro incontro con De Laurentiis : Le parti si rivedranno in mattinata per quella che potrebbe davvero essere una "fumata bianca" e regalare a Napoli città e al club uno degli allenatori più vincenti al mondo. Infatti con Carlo ...

Chelsea-Conte : Ore decisive per il divorzio : Entro la fine della settimana si conoscerà il futuro di Antonio Conte, ma il suo divorzio dal Chelsea appare ormai una pura formalità. Manca solo l'ufficializzazione per ratificare la fine del ...

Governo - Ore decisive : nodo premier - tra Salvini e Di Maio nuovo vertice : Un nuovo incontro sI è tenuto in tarda mattinata tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. L'obiettivo è ben chiaro: decidere il nome del primo ministro, ultimo ostacolo alla nascita del...

Governo - Ore decisive : nodo premier - tra Salvini e Di Maio nuovo vertice : Un nuovo incontro sI è tenuto in tarda mattinata tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. L'obiettivo è ben chiaro: decidere il nome del primo ministro, ultimo ostacolo alla nascita del...

Totopremier - Ore decisive. Di Maio punta ancora a Palazzo Chigi : Compiuto il rito per l’approvazione del contratto di governo, domani Luigi Di Maio e Matteo Salvini si presenteranno al Quirinale per offrire a Sergio Mattarella il nome del candidato...

Pd - le 48 Ore decisive : ... nell'elaborazione del profilo di partito, nella definizione di alcuni temi chiave nella nostra proposta politica. Non può essere oggetto di divisione che si faccia a ottobre, novembre o febbraio". ...

Ore decisive per un governo Lega-5Stelle : chi sarà il Premier? : Colpo di scena. Fino a poco tempo fa sembrava impossibile scongiurare un imminente ritorno alle urne, ma dopo la concessione di altre 24 ore a Di Maio e Salvini, richieste al Presidente Mattarella per cercare di trovare un’intesa, la trattativa per formare un governo questa volta pare essersi avviata. L’accordo tra due sole forze politiche fortemente voluto dal leader pentastellato per escludere senza se e senza ma la partecipazione al governo ...

Ore decisive per Sean Cox. Speranze per il 'risveglio' : ... ricorda Stefano Boldrini su ' La Gazzetta dello Sport '. Nell'incidente Cox ha riportato una grave emorragia cerebrale . I danni provocati saranno valutati solo dopo il risveglio dell'uomo , ...

Napolitano operato d'urgenza - il primario : decisive le prossime 48 Ore Video : Il Presidente emerito della Repubblica è stato operato d'urgenza al cuore [Video] nella notte dall'equipe medica dell'Ospedale San Camillo di Roma guidata dal professor Francesco Musumeci. Nella serata di ieri si è deciso il ricovero dopo un malore avvertito nel pomeriggio, mentre si trovava a casa: una volta giunto nel nosocomio romano, al termine di una serie di controlli, i sanitari hanno deciso di intervenire immediatamente trasferendo l'ex ...

Napolitano operato d'urgenza - il primario : decisive le prossime 48 Ore : Il Presidente emerito della Repubblica è stato operato d'urgenza al cuore nella notte dall'equipe medica dell'Ospedale San Camillo di Roma guidata dal professor Francesco Musumeci. Nella serata di ieri si è deciso il ricovero dopo un malore avvertito nel pomeriggio, mentre si trovava a casa: una volta giunto nel nosocomio romano, al termine di una serie di controlli, i sanitari hanno deciso di intervenire immediatamente trasferendo l'ex ...

Napolitano operato al cuOre. Il chirurgo : «L'intervento è riuscito decisive le prossime 48 Ore» : Paura per le condizioni di salute Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica. In serata l'ex Capo dello Stato è stato trasportato d'urgenza per una dissecazione parziale...