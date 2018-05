F1 - Toto Wolff : “Abbiamo dato un Ordine ad Ocon. Non posso fornire una spiegazione precisa…” : “Abbiamo dato un’ordine a Ocon e non c’è una spiegazione ben precisa da darvi. E’ così e basta”. Questo è quanto ha detto il Team Principal della Mercedes Toto Wolff, intervistato da “The Last Hour”.-- Nel corso della gara di Montecarlo, aveva fatto discutere il comportamento del pilota della Force India (il citato Ocon), che aveva agevolato il sorpasso di Lewis Hamilton, nella fase centrale della corsa, dopo che il britannico si era ...

Arriva l'Ordine di Di Maio : 'Non parlate male di Salvini' Video : Il tentativo di formare un Governo giallo-verde è fallito, Di Maio e Salvini per un soffio non sono riusciti a formare il nuovo esecutivo. Era tutto pronto, premier e lista dei ministri dove tra l'altro figuravano Salvini e Di Maio a capo di due dicasteri molto importanti. Mattarella però ha bloccato tutto, questo governo non s'ha da fare, perché a suo dire poco europeista e avrebbe messo in discussione la permanenza dell'Italia nell'Euro. Di ...

Airbus : Lufthansa conferma Ordine per altri 9 A320 : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Lufthansa Group ha confermato la sua precedente opzione per sei ulteriori Airbus A320neo, a seguito di una decisione presa dal supervisory board della società agli inizi di maggio. L’ultimo accordo porta il totale degli ordini di Lufthansa Group per l’A320neo a 122 aeromobili (77 A320neo e 45 A321neo). Il vettore ha inoltre firmato un ordine per tre ulteriori A320ceo, portando così il totale degli ...

Formula 1 - Ocon a Monaco fa passare Hamilton. Ordine di scuderia? Lui non nega : 'Chiedete al boss' : "Se ho reso la vita troppo facile Lewis Hamilton quando mi ha sorpassato? Sono un pilota Mercedes, devi chiedere al boss". Così il francese della Force india Esteban Ocon risponde a una domanda sul ...

F1 - Ordine d’arrivo GP Monaco 2018 : il risultato e la classifica di Montecarlo. Daniel Ricciardo trionfa davanti a Vettel e ad Hamilton : Daniel Ricciardo trionfa nel GP di Monaco, sesta prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. L’australiano della Red Bull, nonostante un problema sulla sua vettura, ha sbancato il Principato, precedendo la Ferrari di Sebastian Vettel e la Mercedes di Lewis Hamilton. Secondo successo stagionale per Ricciardo in questo campionato. Quarta e quinta piazza per le altre due Ferrari e Mercedes di Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas mentre Max Verstappen ...

L’Ordine d’arrivo del Gran Premio di Formula 1 di Monaco : Ha vinto Daniel Ricciardo, che era anche partito in pole position: secondo Vettel, terzo Hamilton The post L’ordine d’arrivo del Gran Premio di Formula 1 di Monaco appeared first on Il Post.

Scomparso un bimbo di 10 anni nel Modenese. In corso le ricerche delle forze dell’Ordine : Un bimbo di 10 anni si è allontanato da casa da venerdì pomeriggio. E’ stato visto per l’ultima volta in sella alla sua bicicletta e da quel momento si sono perse le sue tracce. Alla ricerche stanno contribuendo tutte le forze dell’ordine (le indagini sono a carico dei carabinieri di Mirandola), ma al momento la questione è rubricata come un allon...

Diretta Formula 1/ F1 streaming video SKY gara live : vincitore - podio e Ordine d'arrivo (Gp Monaco 2018) : Diretta Formula 1 F1 gara live Gp Monaco 2018 Montecarlo: ordine d'arrivo, vincitore e podio della sesta gara della stagione (oggi domenica 27 maggio)(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 02:15:00 GMT)

Finale Champions League - allarme bomba a Kiev : la verità delle forze dell’Ordine : Si avvicina sempre di più la Finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, qualche ora fa tensione per l’allarme bomba a Kiev, chiuse stazioni della metropolitana: Dnipro, Hydropark, Livoberezhna, Arsenalna e Heroiv Dnipra. Le forze dell’ordine hanno effettuato tutti i controlli del caso per determinare che, fortunatamente, si trattava solo di falso allarme. La conferma è stata data anche dalla società che gestisce la rete di ...

Savona o no - il governo ha all'Ordine del giorno il default : e a Berlino piace : La risposta che mi sono dato è di scienza politica "comportamentale" , se la disciplina non c'è, andrebbe inventata, . In una battaglia politica fatta a rutto libero, un maestro come Salvini ha il ...

Arretrati a Forze dell'Ordine - bidelli e docenti : ecco data ufficiale e importi Video : Ormai ci siamo, dopo le indiscrezioni, le ipotesi e le date presunte, NoiPa ha comunicato ufficialmente la data di accredito dei soldi che molti lavoratori della Pubblica Amministrazione attendevano. Si tratta del cedolino ad emissione speciale relativo agli Arretrati dovuti dal rinnovo del contratto per il biennio 2016/2017. NoiPa, rivolgendosi ai lavoratori del comparto Scuola, cioè docenti, bidelli ed Ata, ed a quelli del comparto Difesa e ...