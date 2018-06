Ora o mai più | dall’otto giugno su Rai 1 il nuovo programma di Amadeus

Governo - Renzi a Salvini : “Attento alle parole - Ora è ministro”. Smorfie e complicità tra Di Maio e il leader della Lega : Nel suo intervento in aula al Senato, durante la discussione che precede il voto di fiducia, Matteo Renzi si è rivolto direttamente a Matteo Salvini, che lo ha guardato sorridendo, seduto accanto al premier Conte e a Di Maio. “Mi colpisce che lei abbia utilizzato l’espressione ‘la pacchia è finita’ riferendosi ai migranti. Ma io le chiedo questo, da padre a padre: stia attento alle parole, perché lei non è più solo un ...

Ora o mai più : Amadeus pensa ai suoi momenti bui : Amadeus, Ora o mai più: “So cosa significa non avere più successo” Venerdì 8 giugno debutta, in prima serata su Raiuno, Ora o mai più, un talent ideato da Carlo Conti e condotto da Amadeus. In ogni puntata, otto cantanti finiti nel dimenticatoio avranno la possibilità di rimettersi in gioco grazie all’aiuto e ai consigli di altrettanti coach che cercheranno di capire cosa non ha funzionato nella loro carriera. I concorrenti ...

“Io e Tina - tutte le sere…”. Chicco Nalli non l’aveva mai detto. Separati da mesi - ma solo Ora vengono fuori i dettagli : Sono passati solo pochi giorni da quando Tina Cipollari ha parlato dell’ex marito, Chicco Nalli. Era la prima volta che lo faceva in tv e l’ha fatto nel corso dell’ultima puntata del trono over di Uomini e Donne. Che così ha chiuso in bellezza, tra la pace finalmente fatta con Gemma e la rivelazione dell’opinionista sul suo matrimonio finito. A fornirle lo spunto è stato l’ennesimo battibecco tra Gemma ...

Di Maio al primo incontro da ministro del Lavoro incontra i riders : “Paga minima Oraria e diritti per ridare dignità” : I riders? Sono “il simbolo di una generazione abbandonata, ora per loro va trovata una soluzione che passi per diritti e salario minimo garantito“. Così Luigi Di Maio, neo ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, al termine del primo incontro ufficiale dopo l’insediamento al dicastero di via Veneto. “Ci sono ragazzi che a volte con un Lavoro a cottimo girano le città in bici e per pochi euro al giorno portano ...

'Con i riders ci vediamo tra 1 settimana - Ora salario minimo' - Di Maio - : Roma, 4 giu. , askanews, Con i riders 'ci rivedremo tra una settimana e dobbiamo trovare una soluzione'. A dirlo è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, che ha raccontato ...

[Il retroscena] I Cinquestelle al settimo cielo - Grillo frena : il difficile deve ancOra venire. Salvini prende le distanze da Di Maio e ... : "Ci attaccheranno, cercheranno di preservare quel mondo a cui sono abituati, non accorgendosi che tutto è già cambiato", ha scritto su Facebook. Quando si alimentano grandi attese, c'è sempre il ...

Di Maio : «Via quorum da referendum - non comanda chi va al mare. Ora taglio dei vitalizi subito» : Il leader dei Cinque Stelle ha anche promesso reddito e pensione di cittadinanza al più presto. Questo è il «primo governo senza indagati», ha detto da Marina di Ragusa, in Sicilia, dove si trova per la campagna elettorale delle amministrative...

Cottarelli smaschera Di Maio e Salvini : promesse elettOrali irrealizzabili : Carlo Cottarelli mette in guardia gli italiani. Il programma Lega-M5s è un libro delle favole fatto solo di promesse elettorali. “Mi preoccupa il

Di Maio nomina Sergio Bramini consulente Mise/ Video - imprenditore fallito per colpa dello Stato : "Ora basta!" : Di Maio nomina Sergio Bramini nuovo consulente del Ministero Mise: Video, l'imprenditore fallito per colpa dello Stato sul palco M5s.

Amadeus padrone di casa di “Ora o mai più” il talent show dedicato ai cantanti degli anni ’90 : Non è solo un talent, non è solo un programma di musica: è una grande occasione. Quella seconda chance che Amadeus – conduttore e padrone di casa di “Ora o mai più” – offre a otto cantanti trascurati dal successo. Tutti i venerdì per quattro puntate a partire dall’8 giugno in prima serata su Rai1 scatterà il momento della ribalta per otto protagonisti di successi musicali del passato: interpreti di una hit, di un brano che tutti ...

Luigi Di Maio e Riccardo Fraccaro/ “Vitalizi? Delibera pronta : Fico ci ha lavOrato durante nascita governo” : Luigi Di Maio e Riccardo Fraccaro: “Vitalizi? Delibera pronta, Roberto Fico ci ha lavorato durante nascita governo”. Le ultime notizie sui due ministri M5s e i provvedimenti dell'esecutivo(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 18:10:00 GMT)

